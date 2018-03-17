Шавкат Мирзиёев отбыл в Самаркандскую область

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, новыми проектами на местах, для диалога с народом 17 марта отбыл в Самаркандскую область.