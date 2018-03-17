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09:03 (мск), источник: Podrobno.uz

Шавкат Мирзиёев отбыл в Самаркандскую область

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом социально-экономических реформ, осуществляемой созидательной и благоустроительной работой, новыми проектами на местах, для диалога с народом 17 марта отбыл в Самаркандскую область.

Источник: Podrobno.uz

Отметим, что 15 марта президент Узбекистана побывал в Астане, где состоялась рабочая (консультативная) встреча глав государств Центральной Азии.

В ней приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Таджикистана Имомали Рахмон и председатель Меджлиса Туркменистана Акджа Нурбердыева.

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