Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

«Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о “социализме с китайской спецификой в новую эпоху” грандиозные “цели двух столетий”, направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации», — говорится в поздравлении.
Глава белорусского государства отметил, что партнерство между странами достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений. «Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов», — подчеркнул он.
Президент также выразил уверенность в успехе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет под председательством Си Цзиньпина в городе Циндао и станет, без сомнения, важной вехой в работе этого влиятельного международного объединения. «Надеюсь на возможность нашей встречи в рамках саммита, а также приглашаю Вас посетить Беларусь в любое удобное время», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину доброго здоровья, счастья и неизменных успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Китая и укрепления дружественных белорусско-китайских отношений.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.