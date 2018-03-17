Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

Источник: Reuters

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«Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует в духе идеи о “социализме с китайской спецификой в новую эпоху” грандиозные “цели двух столетий”, направленные на рост благосостояния граждан и осуществление мечты о великом возрождении нации», — говорится в поздравлении.

Глава белорусского государства отметил, что партнерство между странами достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений. «Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов», — подчеркнул он.

Президент также выразил уверенность в успехе предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет под председательством Си Цзиньпина в городе Циндао и станет, без сомнения, важной вехой в работе этого влиятельного международного объединения. «Надеюсь на возможность нашей встречи в рамках саммита, а также приглашаю Вас посетить Беларусь в любое удобное время», — отметил глава государства.