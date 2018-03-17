Американские спутники оказались уязвимы перед Россией
Американская система глобального позиционирования GPS уязвима для лазерного и ракетного оружия России и Китая. Об этом представители
Американская система глобального позиционирования GPS уязвима для лазерного и ракетного оружия России и Китая. Об этом представители
Министр ВВС Хизер Уилсон отметила, что ее команда разрабатывает пробные
Уилсон подчеркнула, что система широко используется — начиная от заказа такси Uber до поиска ресторанов в приложении Yelp. Кроме того, ее применяют военные для наведения высокоточного оружия.
«Мы предоставляем GPS миру, примерно миллиарду человек каждый день. Это потрясающая возможность, и мы будем стараться ее сохранять в долгосрочной перспективе», — сказала она.
Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени Вашингтону может потребоваться создание космических войск как полноценного вида вооруженных сил. «В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», — заметил американский лидер.
1 марта в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения. Среди представленных образцов значились ракета «Сармат» и баллистическая ракета «Кинжал», обладающая низкой заметностью для радаров. Многие виды новейшего оружия способны действовать в космосе.
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