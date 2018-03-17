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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские спутники оказались уязвимы перед Россией

Американская система глобального позиционирования GPS уязвима для лазерного и ракетного оружия России и Китая. Об этом представители Военно-воздушных сил (ВВС) США доложили Конгрессу, сообщает Washington Free Beacon.

Источник: Reuters

Министр ВВС Хизер Уилсон отметила, что ее команда разрабатывает пробные GPS-спутники, которые будет невозможно уничтожить никакими видами оружия. По ее словам, риск нападения — одна из причин того, что военные ускоряют работу по замене 30 старых орбитальных спутников GPS новыми.

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Уилсон подчеркнула, что система широко используется — начиная от заказа такси Uber до поиска ресторанов в приложении Yelp. Кроме того, ее применяют военные для наведения высокоточного оружия.

«Мы предоставляем GPS миру, примерно миллиарду человек каждый день. Это потрясающая возможность, и мы будем стараться ее сохранять в долгосрочной перспективе», — сказала она.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени Вашингтону может потребоваться создание космических войск как полноценного вида вооруженных сил. «В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», — заметил американский лидер.

1 марта в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал о новых видах вооружения. Среди представленных образцов значились ракета «Сармат» и баллистическая ракета «Кинжал», обладающая низкой заметностью для радаров. Многие виды новейшего оружия способны действовать в космосе.

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22 января© Ньюстюб
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