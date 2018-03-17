Американские спутники оказались уязвимы перед Россией

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Министр ВВС Хизер Уилсон отметила, что ее команда разрабатывает пробные GPS-спутники, которые будет невозможно уничтожить никакими видами оружия. По ее словам, риск нападения — одна из причин того, что военные ускоряют работу по замене 30 старых орбитальных спутников GPS новыми.

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Уилсон подчеркнула, что система широко используется — начиная от заказа такси Uber до поиска ресторанов в приложении Yelp. Кроме того, ее применяют военные для наведения высокоточного оружия.

«Мы предоставляем GPS миру, примерно миллиарду человек каждый день. Это потрясающая возможность, и мы будем стараться ее сохранять в долгосрочной перспективе», — сказала она.

Ранее в марте президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени Вашингтону может потребоваться создание космических войск как полноценного вида вооруженных сил. «В моей новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий, как земля, воздух и море», — заметил американский лидер.