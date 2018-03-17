Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Поездка главы государства в Самаркандскую область в этот раз началась с посещения мавзолея Имама Бухари.
Поездка главы государства в Самаркандскую область в этот раз началась с посещения мавзолея Имама Бухари.
Президент Шавкат Мирзиёев в ходе каждой своей поездки в регионы посещает расположенные в них места паломничества.
Поездка главы государства в Самаркандскую область в этот раз началась с посещения мавзолея Имама Бухари.
По инициативе Президента рядом с этим мавзолеем возводится Международный
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