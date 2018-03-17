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10:37 (мск), источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари

Поездка главы государства в Самаркандскую область в этот раз началась с посещения мавзолея Имама Бухари.

Источник: UzReport.news

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе каждой своей поездки в регионы посещает расположенные в них места паломничества.

Поездка главы государства в Самаркандскую область в этот раз началась с посещения мавзолея Имама Бухари.

По инициативе Президента рядом с этим мавзолеем возводится Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари. Строительные работы, ведущиеся на более чем 4 гектарах площадей, намечено завершить к сентябрю текущего года.

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