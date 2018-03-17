Военные из Франции проведут инспекцию в Беларуси

Инспекционная группа посетит Беларусь с 19 по 23 марта в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа 2011 года. Она проведет инспекцию одной из воинских частей (по выбору инспекторов), которая является объектом контроля в соответствии с положениями ДОВСЕ. Запланировано также посещение 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках Венского документа.