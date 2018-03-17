Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Меркель сделала заявление по делу об отравлении Скрипаля
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Умер Александр Павловский
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Это Крым вас не признает: ответ Рунета на план Эстонии по выбором
Лавров: Британии придется ответить за обман
В Британии осознали катастрофические итоги ультиматума Мэй РФ
В США дали оценку ультиматуму Мэй России
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
СМИ: у певицы Зары роман депутатом Слуцким
Мелания Трамп вышла в свет в изумрудно-леопардовом платье
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Михалков упал и ударился головой – СМИ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
10:34 (мск), источник: БЕЛТА

Военные из Франции проведут инспекцию в Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные из Франции проведут инспекцию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Инспекционная группа посетит Беларусь с 19 по 23 марта в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Венского документа 2011 года. Она проведет инспекцию одной из воинских частей (по выбору инспекторов), которая является объектом контроля в соответствии с положениями ДОВСЕ. Запланировано также посещение 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады в рамках Венского документа.

Цель инспекции — проверка соответствия наличия на объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

В инспекционных мероприятиях кроме шести военных инспекторов Франции примут участие представители из Германии, Польши и Турции.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Группа Пикник попала в ДТП
Бар в Брюгге установил охранную систему на бокалы
Мэй: такие события, как в Солсбери, могли произойти где угодно
Захарова: Россия определилась с ответом Британии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
В США рассказали, почему над посольством РФ кружил вертолет
Посла Великобритании повторно вызвали в МИД России
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили) Авария произошла сегодня около полудня на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума»
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь