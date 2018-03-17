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12:35 (мск), источник: Om1.ru

Бурков прокомментировал назначение Сушинского на пост президента ХК «Авангард»

Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал смену руководства в ХК «Авангард».

Как ранее сообщал портал Om1.ru, прежний глава клуба Владимир Шалаев попросил у Совета директоров «Авангарда» отставки. Его заявление было удовлетворено. Президентом ХК «Авангард» назначили Максима Сушинского. Экс-форвард омичей, с которым «Авангард» взял золото чемпионата России в 2004 году, принял предложение не раздумывая.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

 — Уверен, что назначение президентом клуба Максима Сушинского — человека, значительная часть спортивной карьеры которого связана с «Авангардом», серьёзно повысит эффективность команды.

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В этом сезоне «Авангард» конечно разочаровал омичей игрой в регулярном сезоне и буквально в последней игре смог пробиться в плей-офф. Но в самом плей-офф показал хороший и яркий хоккей и поэтому поражение в овертайме седьмого матча конечно выглядит крайне обидным. Но игра, которую мы показали в плей-офф, самоотдача, великолепный уровень наших молодых воспитанников позволяют нам уверенно смотреть в будущее.

Александр Бурков, также как и председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль, отметил заслугу Владимира Шалаева в неспортивной жизни клуба, такие как строительство хоккейной академии «Авангард», мероприятиям для болельщиков и развитие хоккейной школы. Врио губернатора поблагодарил Владимира Шалаева за эту работу. «Но время идет и нужно двигаться вперед, прежде всего по улучшению спортивных результатов», — добавил Бурков.

Перед Максимом Сушинским поставили задачу подтянуть «Авангард» в спортивной сфере. Глава региона пожелал новому президенту клуба успехов в развитии «Авангарда» и сообщил, что правительство готово оказать команде всю посильную помощь.

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