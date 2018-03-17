Бурков прокомментировал назначение Сушинского на пост президента ХК «Авангард»
Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал смену руководства в ХК «Авангард».
Врио губернатора Омской области Александр Бурков прокомментировал смену руководства в ХК «Авангард».
Как ранее сообщал портал Om1.ru, прежний глава клуба Владимир Шалаев попросил у Совета директоров «Авангарда» отставки. Его заявление было удовлетворено. Президентом ХК «Авангард» назначили Максима Сушинского.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Уверен, что назначение президентом клуба Максима Сушинского — человека, значительная часть спортивной карьеры которого связана с «Авангардом», серьёзно повысит эффективность команды.
В этом сезоне «Авангард» конечно разочаровал омичей игрой в регулярном сезоне и буквально в последней игре смог пробиться в
Александр Бурков, также как и председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Дыбаль, отметил заслугу Владимира Шалаева в неспортивной жизни клуба, такие как строительство хоккейной академии «Авангард», мероприятиям для болельщиков и развитие хоккейной школы. Врио губернатора поблагодарил Владимира Шалаева за эту работу. «Но время идет и нужно двигаться вперед, прежде всего по улучшению спортивных результатов», — добавил Бурков.
Перед Максимом Сушинским поставили задачу подтянуть «Авангард» в спортивной сфере. Глава региона пожелал новому президенту клуба успехов в развитии «Авангарда» и сообщил, что правительство готово оказать команде всю посильную помощь.
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