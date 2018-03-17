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12:23 (мск), источник: РИА Новости

Украина обратилась в ООН из-за «незаконности выборов» в Крыму

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости. Украина направила генеральному секретарю ООН, председателю Совбеза и делегациям всех стран-членов официальные письма, в которых заявляет, что проведение Россией президентских выборов в Крыму нарушает Устав ООН, передает украинское информагентство «Укринформ», которое располагает этими документами.

Источник: РИА Новости

Накануне в МВД Украины заявили, что не пустят россиян в диппредставительства для участия в выборах президента 18 марта. В заявлении министерства, опубликованном главой ведомства Арсеном Аваковым в Facebook, указано, что с учетом того, что Россия намерена провести голосование на выборах на территории Крыма, который Киев считает своей территорией, принято решение запретить выборы президента РФ на Украине.

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«Имею честь настоящим письмом передать резолюцию Верховной рады Украины с ее обращением к международному сообществу в связи с организацией незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной части территории Украины — в АР Крым и городе Севастополе», — говорится в документе.

Кроме того, письмо содержит заявление МИД Украины относительно решения властей полуострова провести незаконное, по мнению Киева, голосование в Крыму.

Послание адресовано генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, а также председателю Совета безопасности, постоянному представителю Нидерландов при ООН Карелу ван Остерому.

«Буду благодарен вам за содействие в распространении этого письма и его приложений в качестве документа генеральной ассамблеи в соответствии с подпунктом (а) пункта 34 повестки дня 72-й сессии, а также в Совете безопасности ООН», — говорится в письме за подписью постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

Как сообщили в украинской миссии, другой документ подобного содержания был также адресован делегациям всех стран-членов ООН.

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