Источник: МИД даст время на закрытие консульства Британии в Петербурге

Источник: РИА Новости

«Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге будут определяться в соответствии с международно-правовыми нормами, британской стороне будет дано необходимое время для завершения работы учреждения», — сказал собеседник агентства.

Генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге занимается развитием отношениями в северо-западном регионе России, начало свою работу в 1992 году. Как указано на сайте генконсульства, В Санкт-Петербургский консульский округ входят: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Псков и Псковская область, Новгород и Новгородская область, Вологда и Вологодская область, Мурманск и Мурманская область, Архангельск и Архангельская область, Калининград и Калининградская область, республика Коми, республика Карелия, Ненецкий автономный округ.