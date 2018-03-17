Источник: МИД даст время на закрытие консульства Британии в Петербурге
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в
«Сроки закрытия генерального консульства Великобритании в
Генеральное консульство Великобритании в
Дипломатическая миссия Великобритании до недавнего времени была представлена в России тремя учреждениями: посольство в Москве, и два консульства — в
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