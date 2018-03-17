В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. МИД Турции, делая заявления по крымской теме, не должен забывать о заключенных послевоенных
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. МИД Турции, делая заявления по крымской теме, не должен забывать о заключенных послевоенных
Ранее МИД Турции опубликовал заявление, в котором референдум, который привел к воссоединению Крыма с Россией, назван «нелегитимным». Отмечается, что Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией. В ведомстве также высказали мнение, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
«Жаль, что турецкое внешнеполитическое ведомство забывает то, что нужно помнить всегда — заключенные между нашими странами послевоенные
По его словам, никаких других документов между государствами по крымской теме не было.
«Как показывает история, забывать, а тем более игнорировать соглашения, заключенные в результате кровопролитий, крайне опасно», — подчеркнул
С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство — вассал Османской империи.
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