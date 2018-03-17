В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях

Источник: РИА "Новости"

Ранее МИД Турции опубликовал заявление, в котором референдум, который привел к воссоединению Крыма с Россией, назван «нелегитимным». Отмечается, что Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией. В ведомстве также высказали мнение, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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«Жаль, что турецкое внешнеполитическое ведомство забывает то, что нужно помнить всегда — заключенные между нашими странами послевоенные русско-турецкие договоры. Напомню, что в соответствии с ними Турция безусловно и окончательно признала суверенитет России над Крымом. Подчеркну: только суверенитет России и больше ничей иной!» — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, никаких других документов между государствами по крымской теме не было.

«Как показывает история, забывать, а тем более игнорировать соглашения, заключенные в результате кровопролитий, крайне опасно», — подчеркнул вице-премьер.