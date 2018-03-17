Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе
Глава ЦИК заявила о лопнувшем терпении из-за нарушений
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
В США ошеломлены фактом поставки в страну партии СПГ из РФ
Посольство РФ пошутило на тему высылки дипломатов
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
В Сеть попало видео стрельбы высокоточными боеприпасами ВС РФ
Британия отреагировала на ответные меры России
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
14:00 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму напомнили Анкаре о русско-турецких договоренностях

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. МИД Турции, делая заявления по крымской теме, не должен забывать о заключенных послевоенных русско-турецких договорах, в которых безусловно и окончательно признавался суверенитет России над Крымом, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее МИД Турции опубликовал заявление, в котором референдум, который привел к воссоединению Крыма с Россией, назван «нелегитимным». Отмечается, что Крымский полуостров, принадлежащий Украине, был аннексирован Российской Федерацией. В ведомстве также высказали мнение, что нынешняя ситуация в Крыму противоречит нормам международного права и выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Читайте также
Захарова: позиция Эрдогана по Крыму не повлияет на статус полуострова

«Жаль, что турецкое внешнеполитическое ведомство забывает то, что нужно помнить всегда — заключенные между нашими странами послевоенные русско-турецкие договоры. Напомню, что в соответствии с ними Турция безусловно и окончательно признала суверенитет России над Крымом. Подчеркну: только суверенитет России и больше ничей иной!» — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, никаких других документов между государствами по крымской теме не было.

«Как показывает история, забывать, а тем более игнорировать соглашения, заключенные в результате кровопролитий, крайне опасно», — подчеркнул вице-премьер.

С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское ханство — вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768−1774 годов положила конец османскому господству над Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий на полуостров. В 1783 году Крымский полуостров был присоединен к Российской империи.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Константинов о запрете крымских СМИ на Украине: им правда – как вампиру свет
'Резиновая квартира' в Алуште вместила 69 иностранцев
Россия вышлет 23 британских дипломатов
Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Откуда у Хью Джекмана такое накаченное тело (видео)
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Создатель «Новичка» рассказал о противоядии от вещества
Американцы признали уязвимость своих спутников перед Россией
Спорт
Дзюба vs Карпин, Бердыев vs Каррера Выделяем главные интриги урезанного из-за трех переносов 23-го тура чемпионата России
Авто
Жилет становится обязательным 18 марта 2018 года в России вступает в силу новый пункт ПДД, который обяжет водителей надевать световозвращающий жилет при выходе из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь