В Британии рассказали, сколько времени потребуется на «дело Скрипаля»

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Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» причастно российское государство. Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке возле местного торгового центра 4 марта.

«Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу», — говорится в заявлении.

По словам Басу, специалистам по борьбе с терроризмом помогают сотни других полицейских, военные и спасательные службы.