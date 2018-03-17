В Британии рассказали, сколько времени потребуется на «дело Скрипаля»
ЛОНДОН, 17 мар — РИА Новости, Мария Табак. Расследование дела об отравлении работавшего на британские спецслужбы
ЛОНДОН, 17 мар — РИА Новости, Мария Табак. Расследование дела об отравлении работавшего на британские спецслужбы
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей
«Порядка 400 свидетелей уже дали показания, еще сотни дадут в ближайшие дни. Это исключительно сложное расследование, и у нас в настоящее время порядка 250 исключительно опытных и преданных своему делу специалистов из контртеррористических подразделений круглосуточно работают по этому делу», — говорится в заявлении.
По словам Басу, специалистам по борьбе с терроризмом помогают сотни других полицейских, военные и спасательные службы.
«На данный момент следователи обнаружили 762 вещдока и изучают порядка 4 тысяч часов записей с камер слежения. Они добиваются хорошего прогресса в этом сложнейшем расследовании, которое продлится недели, если не месяцы», — отметил Басу.
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