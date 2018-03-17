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18:29 (мск), источник: UzReport.news

Главы МИД Узбекистана и России провели телефонный разговор

Основной темой разговора были вопросы предстоящей 26—27 марта в г. Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану.

Источник: UzReport.news

17 марта в рамках практики регулярных политических консультаций состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

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Основной темой разговора были вопросы предстоящей 26—27 марта в г. Ташкенте международной конференции высокого уровня по Афганистану.

Министры обменялись мнениями о ходе подготовки, содержательной части, проекте итогового документа Ташкентского форума и дальнейшей координации совместных усилий по вопросу поиска путей политического урегулирования афганской проблемы.

Стороны выразили единое мнение относительно необходимости запуска прямых переговоров между центральным правительством Афганистана и Движением «Талибан».

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