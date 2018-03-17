Главы МИД Узбекистана и России провели телефонный разговор
Основной темой разговора были вопросы предстоящей
Основной темой разговора были вопросы предстоящей
17 марта в рамках практики регулярных политических консультаций состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Основной темой разговора были вопросы предстоящей
Министры обменялись мнениями о ходе подготовки, содержательной части, проекте итогового документа Ташкентского форума и дальнейшей координации совместных усилий по вопросу поиска путей политического урегулирования афганской проблемы.
Стороны выразили единое мнение относительно необходимости запуска прямых переговоров между центральным правительством Афганистана и Движением «Талибан».
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