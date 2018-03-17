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15:30 (мск), источник: БЕЛТА

Посольство в Вильнюсе направило ноту Литве по поводу инцидента с гражданкой Беларуси на границе

17 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Посольство Беларуси уже направило официальную ноту литовской стороне по поводу инцидента с досмотром белорусской гражданки на границе по прилете в Вильнюс. Эту информацию БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Ранее замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк рассказал БЕЛТА, что белорусские дипломаты в инициативном порядке установили контакт с гражданкой, чтобы уточнить обстоятельства случившегося. На основании этого предполагалось направить официальный запрос в Литву с просьбой изучить ситуацию и проинформировать о результатах.

«Для нас важно, не были ли нарушены права белорусской гражданки», — подчеркнул представитель белорусского МИД.

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