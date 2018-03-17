Посольство в Вильнюсе направило ноту Литве по поводу инцидента с гражданкой Беларуси на границе
17 марта, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Посольство Беларуси уже направило официальную ноту литовской стороне по поводу инцидента с досмотром белорусской гражданки на границе по прилете в Вильнюс. Эту информацию БЕЛТА сообщили в
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