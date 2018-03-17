Посольство в Вильнюсе направило ноту Литве по поводу инцидента с гражданкой Беларуси на границе

Ранее замначальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Андрей Шупляк рассказал БЕЛТА, что белорусские дипломаты в инициативном порядке установили контакт с гражданкой, чтобы уточнить обстоятельства случившегося. На основании этого предполагалось направить официальный запрос в Литву с просьбой изучить ситуацию и проинформировать о результатах.