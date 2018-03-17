Сергей Лавров: в Сирии находится спецназ США, Великобритании и Франции

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Министр отметил, что Вашингтон уже не скрывает нахождение своего спецназа на территории Сирии. «Так что, это уже не столько “проксивойна”, сколько прямое вовлечение в войну», — сказал господин Лавров..

Глава МИД РФ отметил, что Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных вооруженных сил на сирийской территории. «Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна», — подчеркнул господин Лавров.

Министр также сообщил, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» контролирует Восточную Гуту и «подмяла под себя» другие группировки в этом регионе. При этом глава МИД выразил надежду, что они отмежуются.