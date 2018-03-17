Сергей Лавров: в Сирии находится спецназ США, Великобритании и Франции

Министр отметил, что Вашингтон уже не скрывает нахождение своего спецназа на территории Сирии. «Так что, это уже не столько “проксивойна”, сколько прямое вовлечение в войну», — сказал господин Лавров..
Глава МИД РФ отметил, что Россия осуждает нелегитимное присутствие иностранных вооруженных сил на сирийской территории. «Американская коалиция, с точки зрения международного права и Устава ООН, нелегитимна», — подчеркнул господин Лавров.
Министр также сообщил, что запрещенная в РФ террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» контролирует Восточную Гуту и «подмяла под себя» другие группировки в этом регионе. При этом глава МИД выразил надежду, что они отмежуются.
По поводу возможности раздела Сирии Сергей Лавров заявил, что эти планы должны быть «немедленно пресечены». Он добавил, что навязанные извне проекты конституционной реформы Сирии не могут быть долгосрочными. При этом российский министр отметил, что Россия Иран и Турция готовы помочь ООН в подготовке конституционной реформы в Сирии.
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