Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в РФ и СССР

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«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было «ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода».

«Это ключевая вещь: никогда ни в советском союзе, ни в Российской Федерации слова “Новичок” в контексте разработок химических элементов не употреблялась», — заявила Захарова.

Она отметила, что «это слова было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на западе».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил «Интерфаксу», что существует большая вероятность того, что примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вещество проистекает из лабораторий США и Великобритании.

«А в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу наших химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках в советское время, это только какие-то прикидки были. Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов», — отметил Шульгин.

Он также обратил внимание на то, что идентификация препарата, «который якобы нашли на месте покушения на отца и дочь Скрипалей, проводилась в лаборатории министерства обороны Великобритании, в городе Порт-Даун».

Мария Захарова также уточнила, что российские дипломаты до сих пор не получили консульского доступа к семье Скрипалей, хотя дочь экс-офицера ГРУ является гражданкой РФ.