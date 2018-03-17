Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН сорвали выступление России
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Умер Александр Павловский
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Это Крым вас не признает: ответ Рунета на план Эстонии по выбором
Лавров: Британии придется ответить за обман
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД
«Лада» против «Киа»: цена одинаковая
Минобороны РФ опубликовало видео стрельбы снарядами «Краснополь»
Британия отреагировала на ответные меры России
Вера Брежнева позирует в серебристом платье и леопардовой шубе
Дэвид Бекхэм повеселился на вечеринке в компании молодых красоток
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
18:10 (мск), источник: Интерфакс

Захарова опровергла сообщения о разработке «Новичка» в РФ и СССР

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — В России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием «Новичок», заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

«Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена Российской Федерации, ни на территории Российской Федерации не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название «Новичок», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что оно не было «ни запатентовано, но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода».

«Это ключевая вещь: никогда ни в советском союзе, ни в Российской Федерации слова “Новичок” в контексте разработок химических элементов не употреблялась», — заявила Захарова.

Читайте также
Вил Мирзаянов: «Новичок» можно синтезировать или украсть, но применить его смогут немногие

Она отметила, что «это слова было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на западе».

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил «Интерфаксу», что существует большая вероятность того, что примененное против бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери вещество проистекает из лабораторий США и Великобритании.

«А в 90-е годы западные спецслужбы вывезли из России группу наших химиков-экспертов вместе с документацией о некоторых наработках в советское время, это только какие-то прикидки были. Воспользовавшись этими документами по наработкам, западные страны, мы даже знаем какие, стали продолжать и развивать эти наработки, и в конечном итоге они достигли определенных результатов», — отметил Шульгин.

Он также обратил внимание на то, что идентификация препарата, «который якобы нашли на месте покушения на отца и дочь Скрипалей, проводилась в лаборатории министерства обороны Великобритании, в городе Порт-Даун».

Мария Захарова также уточнила, что российские дипломаты до сих пор не получили консульского доступа к семье Скрипалей, хотя дочь экс-офицера ГРУ является гражданкой РФ.

«Мы понятия не имеем ни о том, в каком они состоянии, ни где они, ни что с ними происходит», — добавила она.

Захарова о деяниях Лондона: все покрыто этим поганым туманом
Во время загрузки произошла ошибка.
13 марта© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия вышлет 23 британских дипломатов
Минобороны: США готовятся к ракетным ударам по Сирии
СМИ: бизнесмена Глушкова задушили собачьим поводком
Родченков рассказал о допинге на Олимпиаде в Москве-1980
Великобритания стала основным покупателем облигаций России
Американские сенаторы решили заблокировать «Северный поток-2»
Спорт
Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ в Хольменколлене Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на 8-м этапе Кубка мира в Хольменколлене
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Стать Дженнифер Лопес: диета, упражнения и особенности макияжа При том, что мы подозреваем Дженнифер Лопес в некоторых пластических операциях, выглядит она по-настоящему естественно (мы даже морщинки на ее лице можем разглядеть).
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь