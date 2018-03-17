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16:58 (мск), источник: ТАСС

В Крым прибыли первые группы международных наблюдателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Первые группы международных наблюдателей, в том числе из Германии, Норвегии и Украины, прибыли в столицу Крыма, где в субботу встретятся с представителями Общественной палаты, избиркома и республиканских СМИ, передает корреспондент ТАСС из здания крымского парламента, где пройдет встреча.

«Прибыла первая группа международных наблюдателей из таких стран, как Израиль, Испания, Италия, Германия, Швеция, Кипр, Украина, Норвегия, Дания», — рассказал журналистам один из организаторов визита в Крым международных наблюдателей. Он не уточнил точное количество прибывших иностранцев. Ранее сообщили, что всего на президентские выборы в Крым приедут свыше 40 международных наблюдателя из 20 стран. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов сообщил журналистам, что самой многочисленной группой международных наблюдателей станет делегация из Франции.

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Один из международных наблюдателей, глава фракции Левой партии в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер рассказал журналистам, что 18 марта планирует посетить избирательные участки как в Крыму, так и в Севастополе, при этом, ему интересно, как будут голосовать крымские татары.

«Мы начнем нашу работу в Севастополе <…> Потом очень важно для нас посетить Бахчисарай, где проживает крымско-татарское население, <…> мы будем и в городе, и в [Бахчисарайском] районе, также мы будем спонтанно решать по дороге, заезжать в поселки, <…> позже мы поедем в сторону Симферополя, там посетим избирательные участки», — рассказал Маурер. По его словам, международные наблюдатели планируют посетить по два — три избирательных участка в каждом районе.

Маурер добавил, что по итогам визита подготовит доклад о ходе выборов в Крыму, который представит общественности и СМИ, в том числе Крыма.

Наблюдатель из Норвегии Хендрик Вебер сообщил журналистам, что правительство его страны не было против визита в республику, но не приветствовало его. «Правительство Норвегии сделало официальное заявление. Конечно, они были не то чтобы против, но они не могут этого приветствовать, потому что официальная позиция Норвегии: [Крым] это якобы еще территория Украины, и они не могут этого приветствовать. Мы это видим по-другому, поэтому мы сегодня здесь, и хотим видеть, как крымский народ избирает президента», — рассказал Вебер.

Первые выборы в Крыму

Выборы президента России проводятся в Крыму и Севастополе впервые после воссоединения полуострова с РФ. В республике 18 марта будут открыты 1 206 тыс. избирательных участков. В списки внесены 1,483 млн избирателей.

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