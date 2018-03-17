МИД Беларуси направил официальный запрос Литве по поводу досмотра белоруски

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Литовской стороне направлен официальный запрос по поводу ситуации с досмотром белорусской гражданки в аэропорту Вильнюса, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

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Как ранее сообщал Sputnik, белорусскую гражданку Веронику Кошар задержали у трапа самолета 16 марта в Вильнюсе. Ее подозревали в транспортировке наркотиков. В итоге женщина пережила не только обыски, но еще и эндоскопию, МРТ и несколько рентгеновских исследований. Только после этих процедур белоруску отпустили и извинились.

Как стало известно в субботу, литовская сторона подтвердила, что Вероника Кошар была задержана в аэропорту. В Литве начато внутреннее расследование инцидента.

Белоруска, которую в Вильнюсе приняли за наркокурьера, прошла все круги ада.