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21:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Пранкеры разыграли европейскую правозащитницу от имени главы Верховной Рады

Пранкеры Лексус и Вован (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли директора Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шиффер, сообщил в Facebook Столяров. Запись звонка, сделанного 16 марта от имени спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия, опубликована на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

Среди прочего у Шиффер спросили о законности предстоящих 18 марта выборов президента России. На это она ответила, что российские избирательные законы не соответствуют международным стандартам, при этом и они, по ее словам, нарушаются.

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Также пранкер спросил, можно ли создать «информационный шум» вокруг российских выборов. В ответ правозащитница пообещала предоставить «Парубию» все необходимые данные, в том числе от ассоциации «Голос».

Телеканал НТВ 16 марта показал расследование о работе «Голоса». Авторы программы отметили, что наблюдатели от «Голоса» собираются следить за российскими выборами дистанционно — через онлайн-трансляции с избирательных участков. По мнению журналистов НТВ, «так называемые активисты смогут сливать в интернет поток негативных сообщений о якобы имевших место фальсификациях, не предъявляя никаких доказательств».

В 2015 году российский Минюст включил «Голос» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выборы президента России пройдут 18 марта.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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