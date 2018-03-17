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23:06 (мск), источник: Интерфакс

ОБСЕ призвала Киев обеспечить соблюдение избирательных прав россиян

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — ОБСЕ направила обращение в адрес киевской власти о необходимости соблюдения прав граждан РФ при голосовании 18 марта на выборах президента на территории Украины.

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«ОБСЕ отреагировала на наши просьбы. И направила обращение в адрес киевской власти о необходимости обеспечения прав и интересов граждан Российской Федерации, которые имеют право голосовать на выборах президента России», — сказал журналистам член ЦИК Василий Лихачев в субботу.

По его словам, об этом ему стало известно из разговора с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Яном Петерсеном.

«Он сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям», — уточнил Лихачев.

Ранее МВД Украины выпустило заявление, в котором говорилось, что 18 марта на территорию дипломатических учреждений РФ, расположенных на Украине, не будет пускать граждан России для голосования на выборах. Доступ в эти учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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