ОБСЕ призвала Киев обеспечить соблюдение избирательных прав россиян

«ОБСЕ отреагировала на наши просьбы. И направила обращение в адрес киевской власти о необходимости обеспечения прав и интересов граждан Российской Федерации, которые имеют право голосовать на выборах президента России», — сказал журналистам член ЦИК Василий Лихачев в субботу.
По его словам, об этом ему стало известно из разговора с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ Яном Петерсеном.
«Он сказал мне, что соответствующие документы от штаб-квартиры ОБСЕ в Вене были направлены киевским властям», — уточнил Лихачев.
Ранее МВД Украины выпустило заявление, в котором говорилось, что 18 марта на территорию дипломатических учреждений РФ, расположенных на Украине, не будет пускать граждан России для голосования на выборах. Доступ в эти учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом.
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