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17 марта, источник: ТАСС

В РФ начались выборы президента, избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке

Выборы президента России проходят в седьмой раз.

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Голосование на выборах президента России началось на Дальнем Востоке. Первыми свой выбор смогут сделать жители самых восточных регионов страны — Камчатского края и Чукотского автономного округа.

85 субъектов РФ лежат в 11 часовых поясах. Когда на основной территории страны еще не завершился день тишины, на Камчатке и Чукотке уже наступило 08:00 воскресенья. Именно в это время участковые избирательные комиссии открывают свои двери для избирателей.

Как голосует Россия

В полночь по московскому времени начнется голосование в Сахалинской и Магаданской областях, через час двери избирательных участков откроются для жителей Приморского и Хабаровского краев, восточной Якутии. В 2 часа ночи по московскому времени выборы начнутся на большей части Якутии, часом позже — в Забайкалье и Иркутске, еще через час — в Красноярском крае, Кемеровской области, Туве.

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На Алтае, в Омской, Томской, Новосибирской областях голосование начнется в 5:00 мск, в 6:00 мск эстафету перехватит Урал, через час — регионы Поволжья.

В центральной части России, на Северном Кавказе и северо-западе РФ участки откроются в 8:00 мск. Последними голосовать начнут жители самого западного региона — Калининградской области, участки здесь откроются в 09:00 мск и закроются в 21:00 мск. Только после этого станут известны первые результаты выборов по всей стране.

В соответствии с законом голосование проводится с 8:00 до 20:00 по местному времени. Если же на территории избирательного участка живут люди, рабочее время которых совпадает со временем голосования (это касается предприятий непрерывного цикла или рабочих-вахтовиков), по решению регионального избиркома начало голосования на этом участке может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

Закроются же последние избирательные участки, когда для жителей восточной части РФ уже начнется 19 марта. ЦИК начнет оглашать результаты волеизъявления граждан после 21:00 мск, когда завершится голосование в Калининградской области. При этом выборы еще будут продолжаться для россиян, находящихся в странах Северной Америки и Южной Америки.

О выборах

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Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. Согласно Конституции РФ, президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет. Порога явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, в России не существует.

За президентский пост борются восемь кандидатов. В бюллетене они перечислены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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