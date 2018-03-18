Бурков обсудил с Арт-резиденцией, что делать с Омской крепостью
Врио губернатора в целом не возражает против идеи передать
Врио губернатора в целом не возражает против идеи передать
17 марта врио губернатора Александр Бурков встретился с участниками
Напомним,
Удобным для этого местом участники проекта считают Омскую крепость. Они просят власти уступить им недавно отрестраврированный
Инициативу презентовала врио губернатора руководитель
Она посетовала, что в Омске пока нет ни одного креативного пространства, и все локальные инициативы развиваются разрозненно, причем молодые талантливые авторы сталкиваются, например, с проблемой аренды.
Эмма Васильева, руководитель омской Арт-резиденции:
— Мы пока не смотрели, что там [в крепости] есть. Мы предложили некое свое решение, свою концепцию. Эта зона для города достаточно презентабельная. Если мы этот вопрос будем решать, это нужно делать сильными совместными усилиями.
— Хозяев спрашивали? У них какие виды на эту площадь? Туда ведь вложены бюджетные деньги, здания отреставрированы, — отметил он.
— Пока нет, — призналась Васильева.
Александр Бурков, врио губернатора Омской области:
— Ваш порыв достоин уважения, его нужно реализовывать. Нам нужны такие точки притяжения. Такая синергия обязательно даст эффект. Весь вопрос в том, где приземлиться? Крепость — интересное место. В нем переплетены и история, и продолжение истории. И формат
В итоге он предложил вынести этот вопрос на обсуждение мэрии. Продолжение дискуссии ожидается в апреле.
— Я могу предложить вернуться к этой дискуссии на площадке мэрии, чтобы они вас увидели, услышать их мнение. Но я скажу свое мнение Оксане Николаевне [Фадиной], — подытожил Бурков.
Добавим, восстановление Омской крепости было одним из проектов к 300-летию Омска, но открыли ее только ко Дню города в 2017 году. Реконструкция обошлась более чем в 700 млн рублей: изначально выделялось 530 млн (из которых 370 млн — из федерального центра), затем областной бюджет добавил еще 161 млн, но и этих средств не хватило, поэтому были другие вливания.
Перед новым годом в крепости открыли еще три отреставрированных здания, где располагается несколько экспозиций и мастерских. На днях туда также переехал музей «Искусство Омска».
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