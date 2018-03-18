Бурков обсудил с Арт-резиденцией, что делать с Омской крепостью

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

17 марта врио губернатора Александр Бурков встретился с участниками Арт-резиденции — омского движения творческой молодежи, созданного при поддержке облправительства на базе Института дизайна и технологий ОмГТУ (бывший ОГИС). Речь шла о будущем Омской крепости.

Напомним, Арт-резиденция выступила с идеей организовать в городе креативный кластер — постоянно действующую площадку с мастерскими, коворкингом и выставочными пространствами, которая объединит в одном месте художников, дизайнеров и других представителей творческих профессий.

Удобным для этого местом участники проекта считают Омскую крепость. Они просят власти уступить им недавно отрестраврированный историко-культурный комплекс, чтобы создать там точку притяжения молодежи.

Инициативу презентовала врио губернатора руководитель Арт-резиденции Эмма Васильева. Она считает, что Омская крепость очень удобна в плане логистики и транспортной доступности: креативный кластер в центре города, расположенный на туристическом маршруте, будет выглядеть презентабельно с точки зрения имиджа Омска, и в то же время позволит творческим людям развивать свои бизнес-проекты. В перспективе, по ее мнению, это может остановить отток молодежи, привлечь людей из других городов и создать новые рабочие места.

Она посетовала, что в Омске пока нет ни одного креативного пространства, и все локальные инициативы развиваются разрозненно, причем молодые талантливые авторы сталкиваются, например, с проблемой аренды.

Эмма Васильева, руководитель омской Арт-резиденции:

— Мы пока не смотрели, что там [в крепости] есть. Мы предложили некое свое решение, свою концепцию. Эта зона для города достаточно презентабельная. Если мы этот вопрос будем решать, это нужно делать сильными совместными усилиями.

Бурков в целом поддержал идею, однако напомнил, что у крепости есть хозяева — муниципальные власти, которые владеют частью помещений.

— Хозяев спрашивали? У них какие виды на эту площадь? Туда ведь вложены бюджетные деньги, здания отреставрированы, — отметил он.

— Пока нет, — призналась Васильева.

Бурков считает, что проект нужно реализовать — если не получится в крепости, то на другой площадке.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— Ваш порыв достоин уважения, его нужно реализовывать. Нам нужны такие точки притяжения. Такая синергия обязательно даст эффект. Весь вопрос в том, где приземлиться? Крепость — интересное место. В нем переплетены и история, и продолжение истории. И формат open-air здесь был бы уместен. Тем более, что мы Набережную запланировали восстанавливать.

В итоге он предложил вынести этот вопрос на обсуждение мэрии. Продолжение дискуссии ожидается в апреле.

— Я могу предложить вернуться к этой дискуссии на площадке мэрии, чтобы они вас увидели, услышать их мнение. Но я скажу свое мнение Оксане Николаевне [Фадиной], — подытожил Бурков.

Добавим, восстановление Омской крепости было одним из проектов к 300-летию Омска, но открыли ее только ко Дню города в 2017 году. Реконструкция обошлась более чем в 700 млн рублей: изначально выделялось 530 млн (из которых 370 млн — из федерального центра), затем областной бюджет добавил еще 161 млн, но и этих средств не хватило, поэтому были другие вливания.

Предполагалось, что комплекс станет популярным местом для культурных событий, но пока интерес горожан к нему не очень велик.