Более 800 избирательных участков открылось в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проголосовать за кандидатов жители смогут на 798 постоянных избирательных участках — они расположились в школах, техникумах, вузах и других учреждениях. Также есть 55 судовых участков и два временных — в Хабаровском аэропорту и на железнодорожном вокзале. За порядком на выборах проследят более двух тысяч правоохранителей. Весь день будут работать и общественные наблюдатели — их в регионе около тысячи.