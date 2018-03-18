Более 800 избирательных участков открылось в Хабаровском крае
Проголосовать в регионе могут около миллиона человек.
Проголосовать в регионе могут около миллиона человек.
Сегодня, 18 марта, в Хабаровском крае открылись 855 избирательных участков. Выбрать президента России жители региона могут с 8:00 до 20:00, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что на пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Народный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Грани»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).
Что касается количества избирателей, то в крае право голоса имеют немногим более миллиона человек. Не на своем участке выбирать президента будут свыше 44 тысяч жителей.
Отметим, что сегодня вместе с главным голосованием пройдут еще два. Избиратели смогут высказаться о том, стоит ли переводить школы края на пятидневку. Также жители Хабаровска, Комсомольска, Советской Гавани и Амурска выберут общественные территории, которые нужно благоустроить.
Кроме того, на избирательных участках накроют «народные столы» — покупателям предложат около 500 тонн местной продукции со скидками. Будут оборудованы и зоны дегустации. В одной из них хабаровчане попробуют «завтрак президента».
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