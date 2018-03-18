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01:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 800 избирательных участков открылось в Хабаровском крае

Проголосовать в регионе могут около миллиона человек.

Источник: Губерния онлайн

Сегодня, 18 марта, в Хабаровском крае открылись 855 избирательных участков. Выбрать президента России жители региона могут с 8:00 до 20:00, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что на пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Народный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Грани»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

В Хабаровском крае проголосовать за кандидатов жители смогут на 798 постоянных избирательных участках — они расположились в школах, техникумах, вузах и других учреждениях. Также есть 55 судовых участков и два временных — в Хабаровском аэропорту и на железнодорожном вокзале. За порядком на выборах проследят более двух тысяч правоохранителей. Весь день будут работать и общественные наблюдатели — их в регионе около тысячи.

Что касается количества избирателей, то в крае право голоса имеют немногим более миллиона человек. Не на своем участке выбирать президента будут свыше 44 тысяч жителей.

Отметим, что сегодня вместе с главным голосованием пройдут еще два. Избиратели смогут высказаться о том, стоит ли переводить школы края на пятидневку. Также жители Хабаровска, Комсомольска, Советской Гавани и Амурска выберут общественные территории, которые нужно благоустроить.

Кроме того, на избирательных участках накроют «народные столы» — покупателям предложат около 500 тонн местной продукции со скидками. Будут оборудованы и зоны дегустации. В одной из них хабаровчане попробуют «завтрак президента».

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Более 800 избирательных участков открылось в Хабаровском крае
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