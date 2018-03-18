Словакия, Чехия и Швеция ответили на слова Захаровой о возможном происхождении «Новичка»
Словакия, Чехия и Швеция отвергают обвинения российской стороны в причастности к происхождению
Словакия, Чехия и Швеция отвергают обвинения российской стороны в причастности к происхождению
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что Великобритания использовала название «Новичок», чтобы вызвать ассоциации с Россией. Она отметила, что исследованиями веществ проекта «Новичок» занимаются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США, поэтому источник яда, которым отравили Сергея Скрипаля, следует искать в одной из этих стран.
Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает, что заявление госпожи Захаровой «ничем не подкреплено». Он назвал подобные высказывания «стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве» с использованием сообщений «спекулятивного характера».
С аналогичным утверждением выступила и глава Минобороны страны Карла Слетчова. «Чехия с 90-х годов является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия. Республика четко его выполняет», — подчеркнула она в Twitter.
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем также написала об этом в своем Twitter. Она назвала обвинения «неприемлемыми» и «необоснованными». Госпожа Вальстрем посоветовала России вместо подобных заявлений «ответить на вопросы Великобритании».
Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания заявила о причастности Москвы к покушению и приняла ряд антироссийских мер, включая высылку 23 дипломатов. В качестве ответных мер Россия объявила персонами
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.