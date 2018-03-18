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01:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Словакия, Чехия и Швеция ответили на слова Захаровой о возможном происхождении «Новичка»

Словакия, Чехия и Швеция отвергают обвинения российской стороны в причастности к происхождению нервно-паралитического вещества «Новичок». Об этом заявили главы и представители дипломатических ведомств.

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Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что Великобритания использовала название «Новичок», чтобы вызвать ассоциации с Россией. Она отметила, что исследованиями веществ проекта «Новичок» занимаются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США, поэтому источник яда, которым отравили Сергея Скрипаля, следует искать в одной из этих стран.

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Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает, что заявление госпожи Захаровой «ничем не подкреплено». Он назвал подобные высказывания «стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве» с использованием сообщений «спекулятивного характера».

С аналогичным утверждением выступила и глава Минобороны страны Карла Слетчова. «Чехия с 90-х годов является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия. Республика четко его выполняет», — подчеркнула она в Twitter.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем также написала об этом в своем Twitter. Она назвала обвинения «неприемлемыми» и «необоснованными». Госпожа Вальстрем посоветовала России вместо подобных заявлений «ответить на вопросы Великобритании».

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявил, что республика «никак не связана с химоружием и его применением». «Словакия осуждает атаку на Сергея Скрипаля в Великобритании», — подчеркнул он.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания заявила о причастности Москвы к покушению и приняла ряд антироссийских мер, включая высылку 23 дипломатов. В качестве ответных мер Россия объявила персонами нон-грата аналогичное количество работников британской дипмиссии. Также будут закрыты Британский совет и консульство Соединенного королевства в Санкт-Петербурге.

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