Словакия, Чехия и Швеция ответили на слова Захаровой о возможном происхождении «Новичка»

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Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предположила, что Великобритания использовала название «Новичок», чтобы вызвать ассоциации с Россией. Она отметила, что исследованиями веществ проекта «Новичок» занимаются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США, поэтому источник яда, которым отравили Сергея Скрипаля, следует искать в одной из этих стран.

Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий считает, что заявление госпожи Захаровой «ничем не подкреплено». Он назвал подобные высказывания «стандартным способом манипулирования информацией в общественном пространстве» с использованием сообщений «спекулятивного характера».

С аналогичным утверждением выступила и глава Минобороны страны Карла Слетчова. «Чехия с 90-х годов является участником международного договора о запрете, разработке, производстве и распространении химического оружия. Республика четко его выполняет», — подчеркнула она в Twitter.

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем также написала об этом в своем Twitter. Она назвала обвинения «неприемлемыми» и «необоснованными». Госпожа Вальстрем посоветовала России вместо подобных заявлений «ответить на вопросы Великобритании».

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско заявил, что республика «никак не связана с химоружием и его применением». «Словакия осуждает атаку на Сергея Скрипаля в Великобритании», — подчеркнул он.