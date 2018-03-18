Голосование на выборах президента РФ стартовало в Приморском крае
Открыты все избирательные участки.
Открыты все избирательные участки.
В Приморском крае стартовало голосование на выборах президента РФ. В 08:00 по местному времени (01:00 мск) в регионе открылся 1321 стационарный избирательный участок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Помимо стационарны, х ещё 41 участок действует в местах временного пребывания избирателей.
В Приморье на 1 января 2018 года зарегистрировано 1 466 599 избирателей. Самым крупным по числу избирателей является Владивосток — 445 тыс. человек с правом голоса.
Отметим, что 54 351 житель Приморья изъявили желание голосовать не по месту прописки.
Выборы в Приморье обеспечивают 10 817 человек — членов избирательных комиссий с правом решающего голоса.
Предварительные результаты голосования на выборах президента РФ по Приморскому краю станут известны в 04:00 по местному времени (21:00 мск).
Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году явка в Приморье на выборах президента РФ составила 64,42% — средняя по России, 64,28% — в 2008 году, 66,01% — в 2004 и 63,11% — в 2000 году.
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