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01:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров посоветовал не читать западных газет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западная пропаганда стала более примитивной и наглой. Свою позицию он выразил в интервью телерадиокомплексу президента Республики Казахстан, расшифровка диалога опубликована на сайте МИД.

Источник: AP 2018
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«Михаил Булгаков писал: “Не читайте с утра советских газет”. Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа», — сказал глава российской дипломатии.

В качестве примера он рассказал об операции американской коалиции по освобождению иракского Мосула, а затем сирийской Ракки. «Таких “воплей” (прошу прощения за не очень парламентское выражение) не было, не было такой истерики. Но если сейчас ретроспективно сравнить эти операции (Восточный Алеппо, Ракка, Мосул), то в Ракке и Мосуле не было никаких гуманитарных коридоров, не создавалось никаких условий, чтобы мирные жители, желающие уйти из этих мест боевых действий, могли уйти. Ребята там не особо задумывались о доставках гуманитарной помощи. Ракка сейчас лежит в руинах, это подтверждается, трупы до сих пор не убрали», — отметил Лавров.

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