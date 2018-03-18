Лавров посоветовал не читать западных газет

«Михаил Булгаков писал: “Не читайте с утра советских газет”. Сейчас мы живем в мире, в котором не надо читать западных газет. Подается все на редкость упрощенно, грубо-пропагандистски. Идет обработка общественного мнения. Мы наблюдаем это многократно и в самых разных ситуациях, будь то Восточная Гута или какое-то совершенно невообразимое действо вокруг отравления в Лондоне очередного персонажа вместе со своей дочерью. Западная пропаганда, к сожалению, с одной стороны становится более примитивной, а с другой — более наглой. В голову обывателю вдалбливают простенькие рубленые фразы без анализа», — сказал глава российской дипломатии.

В качестве примера он рассказал об операции американской коалиции по освобождению иракского Мосула, а затем сирийской Ракки. «Таких “воплей” (прошу прощения за не очень парламентское выражение) не было, не было такой истерики. Но если сейчас ретроспективно сравнить эти операции (Восточный Алеппо, Ракка, Мосул), то в Ракке и Мосуле не было никаких гуманитарных коридоров, не создавалось никаких условий, чтобы мирные жители, желающие уйти из этих мест боевых действий, могли уйти. Ребята там не особо задумывались о доставках гуманитарной помощи. Ракка сейчас лежит в руинах, это подтверждается, трупы до сих пор не убрали», — отметил Лавров.