Цискаридзе проголосовал на президентских выборах в Приморье

В моем поколении все заинтересовались выборами, прямо голосовали все скопом, обсуждали это, потому что нам не хотелось, чтобы та свобода, которая к нам пришла, изменилась. Я это очень хорошо помню, после этого у меня такое отношение к выборам — сознательное.

Николай Цискаридзе Ректор Академии русского балета имени Вагановой