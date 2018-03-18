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02:22 (мск), источник: ТАСС

В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов

Нововведение заключается в обязанности при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Водителей автомобилей в РФ обязали носить жилеты со светоотражающими элементами при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости. Соответствующие изменения в правила дорожного движения вступают в силу с 18 марта 2018 года.

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«Нововведение будет заключаться в обязанности водителя при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток находиться в куртке или жилете со светоотражающими полосами. Такое же требование будет действовать в случае условий ограниченной видимости», — сказали ТАСС в пресс-центре МВД России.

В ведомстве подчеркнули, что водители, находящиеся на проезжей части в темной одежде, зачастую остаются незамеченными водителям других машин, в результате чего случаются ДТП. В 2017 году число таких происшествий увеличилось на 4,8%. При этом количество наездов на пешеходов, которые в 2017 году были обязаны носить одежду со светоотражающими элементами при движении по обочине в темное время суток, уменьшилось на 10,2% — до 7,5 тыс. случаев.

«Наличие защитного жилета у водителей обязательно во многих европейских странах, положительный опыт их использования подтверждает целесообразность внедрения указанной практики и в Российской Федерации», — подчеркнули в МВД.

Пока не прописана ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД, однако, как отмечают эксперты, выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. А они, оказавшись на обочине дороги в темное время суток, должны быть в одежде со светоотражающими элементами. Штраф за нарушение — 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить и водителям, нарушившим новую норму.

Где купить жилет

Жилет можно купить в магазинах, продающих автотовары, а также в интернет-магазинах, его цена колеблется от 200 до 700 рублей. Как ранее пояснила ТАСС гендиректор одной из компании, занимающихся продажей спецодежды, Валентина Щербакова, цена зависит от плотности ткани и количества светоотражающих полос. По ее словам, магазины и частные лица покупают такие жилеты в обычном количестве, ажиотажа нет. Пик продаж был в декабре 2017 года, когда поправки в правила дорожного движения были только утверждены.

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