Посол РФ считает, что Лондон пытался устроить «маленькую победоносную войну» против России
Александр Яковенко отметил, что разжигание военной истерии не решит крупных проблем Великобритании.
Александр Яковенко отметил, что разжигание военной истерии не решит крупных проблем Великобритании.
ЛОНДОН, 18 марта. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что обвинениями против Москвы по делу Скрипаля британское правительство попыталось устроить маленькую победоносную войну, но предупредил, что эта цель не будет достигнута. Об этом дипломат заявил в интервью газете The Mail on Sunday.
Весьма вероятно, что кабинет министров расценивает этот кризис как «маленькую победоносную войну», чтобы набрать очки дома, однако этого не будет. У России есть стратегическое терпение.
«Наш призыв — проводите расследование прежде, чем вы обвиняете. Разжигание военной истерии не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает “Глобальную Британию” (движение сторонников выхода страны из состава ЕС и ставший популярным соответствующий тезис — прим. ТАСС) менее глобальной, если вы оборвете диалог с Россией», — заметил посол.
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