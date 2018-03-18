Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт из ЕС признал, что Скрипаля могла отравить Британия
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Тимати купил дочке сундук для игрушек за $68 тысяч
Продаваемое в магазинах Северной Кореи попало на фото иностранца
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
«Когда начнут летать ракеты, будет поздно»: в США о ссоре с РФ
Глава финской делегации высказался о жизни в Крыму
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Хакеры слили в Сеть обнаженные фото Меган Маркл
40-летняя Наталия Орейро выглядит на 25 лет
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
09:41 (мск), источник: VN.ru

Выборы Президента РФ в НСО: открылись 2029 избирательных участков

Выборы Президента РФ 2018 стартовали в Новосибирской области 18 марта. Утром, в 8.00, открылись двери всех 2029 избирательных участков на территории региона. В десяти городах области сегодня также проводится рейтинговое голосование по выбору территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Источник: Reuters

Выборы Президента РФ на территории Новосибирской области обеспечивают 2029 участковых избирательных комиссий.

«Для голосования изготовлены избирательные бюллетени, комплексы их обработки, все участковые комиссии обеспечены материалами и документами, а также оборудованием для проведения голосования», — сообщала ранее председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Накануне о готовности к проведению выборов руководителю региона доложили председатель областной Избирательной комиссии, представители правительства региона, мэрии Новосибирска, правоохранительных органов. «Новосибирская область, все уровни власти, все ветви власти, готовы к максимально открытому и честному голосованию в день выборов Президента Российской Федерации. В том числе реализованы дополнительные мероприятия, направленные на создание условий для организации работы корпуса наблюдателей, мероприятия по организации видеонаблюдения», — констатировал врио губернатора Андрей Травников, завершая 15 марта работу совещания по подготовке к проведению выборов Президента РФ на территории Новосибирской области.

Читайте также
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню

На предыдущих выборах Президента Российской Федерации в 2012 году в Новосибирской области явка составили 63,23%, по данным ЦИК РФ.

Главная задача Избирательной комиссии Новосибирской области и властных структур — обеспечить абсолютную легитимность выборного процесса на территории нашего региона. Жителей региона информируют о дате, месте и времени голосования. Проведение честных, законных выборов — важнейшее условие политической стабильности в регионе, высокого уровня доверия между обществом и властью.

В десяти муниципальных образованиях 18 марта также пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018—2019 годах.

Это города Новосибирск, Барабинск, Бердск, Искитим, Карасук, Куйбышев, Обь, Татарск, Тогучин и рабочий поселок Краснообск.

Пункты рейтингового голосования по благоустройству будут оборудованы в отдельных помещениях избирательных участков муниципальных образований. Всего в Новосибирской области для проведения рейтингового голосования будет открыто 388 участков. В Новосибирске в бюллетени для рейтингового голосования включены 10 общественных пространств, в Бердске — 10, в Барабинске — 4, в Искитиме — 5, в Карасуке — 5, в Куйбышеве — 3, в Оби — 4, в Татарске — 4, в Тогучине — 4, в Краснообске — 3.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Почти 20% избирателей НСО проголосовали к 12.00 на выборах Президента РФ
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей
Российские ученые уничтожили созданный ими астероид
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Высоколобый миллиард: ученые, превратившие идеи в бизнес
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь