Выборы Президента РФ в НСО: открылись 2029 избирательных участков

Выборы Президента РФ на территории Новосибирской области обеспечивают 2029 участковых избирательных комиссий.
«Для голосования изготовлены избирательные бюллетени, комплексы их обработки, все участковые комиссии обеспечены материалами и документами, а также оборудованием для проведения голосования», — сообщала ранее председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.
Накануне о готовности к проведению выборов руководителю региона доложили председатель областной Избирательной комиссии, представители правительства региона, мэрии Новосибирска, правоохранительных органов. «Новосибирская область, все уровни власти, все ветви власти, готовы к максимально открытому и честному голосованию в день выборов Президента Российской Федерации. В том числе реализованы дополнительные мероприятия, направленные на создание условий для организации работы корпуса наблюдателей, мероприятия по организации видеонаблюдения», — констатировал врио губернатора Андрей Травников, завершая 15 марта работу совещания по подготовке к проведению выборов Президента РФ на территории Новосибирской области.
На предыдущих выборах Президента Российской Федерации в 2012 году в Новосибирской области явка составили 63,23%, по данным ЦИК РФ.
Главная задача Избирательной комиссии Новосибирской области и властных структур — обеспечить абсолютную легитимность выборного процесса на территории нашего региона. Жителей региона информируют о дате, месте и времени голосования. Проведение честных, законных выборов — важнейшее условие политической стабильности в регионе, высокого уровня доверия между обществом и властью.
В десяти муниципальных образованиях 18 марта также пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018—2019 годах.
Это города Новосибирск, Барабинск, Бердск, Искитим, Карасук, Куйбышев, Обь, Татарск, Тогучин и рабочий поселок Краснообск.
Пункты рейтингового голосования по благоустройству будут оборудованы в отдельных помещениях избирательных участков муниципальных образований. Всего в Новосибирской области для проведения рейтингового голосования будет открыто 388 участков. В Новосибирске в бюллетени для рейтингового голосования включены 10 общественных пространств, в Бердске — 10, в Барабинске — 4, в Искитиме — 5, в Карасуке — 5, в Куйбышеве — 3, в Оби — 4, в Татарске — 4, в Тогучине — 4, в Краснообске — 3.
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