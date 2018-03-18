Выборы Президента РФ в НСО: открылись 2029 избирательных участков

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Выборы Президента РФ на территории Новосибирской области обеспечивают 2029 участковых избирательных комиссий.

«Для голосования изготовлены избирательные бюллетени, комплексы их обработки, все участковые комиссии обеспечены материалами и документами, а также оборудованием для проведения голосования», — сообщала ранее председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Накануне о готовности к проведению выборов руководителю региона доложили председатель областной Избирательной комиссии, представители правительства региона, мэрии Новосибирска, правоохранительных органов. «Новосибирская область, все уровни власти, все ветви власти, готовы к максимально открытому и честному голосованию в день выборов Президента Российской Федерации. В том числе реализованы дополнительные мероприятия, направленные на создание условий для организации работы корпуса наблюдателей, мероприятия по организации видеонаблюдения», — констатировал врио губернатора Андрей Травников, завершая 15 марта работу совещания по подготовке к проведению выборов Президента РФ на территории Новосибирской области.

На предыдущих выборах Президента Российской Федерации в 2012 году в Новосибирской области явка составили 63,23%, по данным ЦИК РФ.

Главная задача Избирательной комиссии Новосибирской области и властных структур — обеспечить абсолютную легитимность выборного процесса на территории нашего региона. Жителей региона информируют о дате, месте и времени голосования. Проведение честных, законных выборов — важнейшее условие политической стабильности в регионе, высокого уровня доверия между обществом и властью.

В десяти муниципальных образованиях 18 марта также пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018—2019 годах.

Это города Новосибирск, Барабинск, Бердск, Искитим, Карасук, Куйбышев, Обь, Татарск, Тогучин и рабочий поселок Краснообск.