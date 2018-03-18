В Красноярском крае открылись избирательные участки

В Красноярском крае открылись 2 202 избирательных участка. Всего в выборах президента РФ в регионе могут принять участие свыше 2 млн 118 тысячи человека, это две трите населения края. В краевой столице — 740,5 тысяч избирателей.

Накануне все участки были взяты под круглосуточную охрану сотрудниками краевой полиции. Бюллетени подсчитаны, в этом году на каждый из них с обратной стороны крепится специальная голографическая марка. В списках на пост главы государства восемь кандидатов. Кроме того, в 17 муниципалитетах, в том числе Красноярск, на этих же участках пройдёт голосование по проектам благоустройства общественных пространств.