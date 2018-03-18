В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента РФ
Проголосовать омичи смогут до 20.00.
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Проголосовать омичи смогут до 20.00.
Сегодня, 18 марта, в 8.00 открылись участки для голосования на выборах президента Российской Федерации. Проголосовать омичи смогут до 20.00.
На пост президента РФ претендует восемь человек. Среди них — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин.
Добавим, в России президента избирают на шесть лет.
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