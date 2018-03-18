В Омской области открылись участки для голосования на выборах президента РФ

Источник: Reuters

Сегодня, 18 марта, в 8.00 открылись участки для голосования на выборах президента Российской Федерации. Проголосовать омичи смогут до 20.00.

На пост президента РФ претендует восемь человек. Среди них — Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Борис Титов, Максим Сурайкин.