Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Избиратели единственного островного региона России голосуют на выборах президента активнее, чем во все прошлые годы.
Избиратели единственного островного региона России голосуют на выборах президента активнее, чем во все прошлые годы.
Самую высокую активность демонстрируют моряки и рыбаки Сахалина и Курил, которые сегодня работают в море. По данным Облизбиркома, на 12:00 на судовых участках Невельска проголосовали 100% избирателей, Холмска — 98,20%.
В 2012 году на Сахалине и Курилах к 12:00 проголосовали только 20,44% избирателей.
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах зарегистрировано 369 978 избирателей. К 10:00 проголосовали 12,1% островитян с правом избирательного голоса. Это в два раза выше, чем в 2012 году.
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