Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню

Источник: РИА "Новости"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта 2018, 05:13 — REGNUM Сахалин и Курилы бьют рекорды по явке избирателей на участки: к 12:00, по данным областного избиркома, за президента России проголосовали 31,59% островитян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самую высокую активность демонстрируют моряки и рыбаки Сахалина и Курил, которые сегодня работают в море. По данным Облизбиркома, на 12:00 на судовых участках Невельска проголосовали 100% избирателей, Холмска — 98,20%.

В 2012 году на Сахалине и Курилах к 12:00 проголосовали только 20,44% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах зарегистрировано 369 978 избирателей. К 10:00 проголосовали 12,1% островитян с правом избирательного голоса. Это в два раза выше, чем в 2012 году.