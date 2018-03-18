Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Материнство сравнили с работой на 2,5 ставки
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Блейк Лайвли пришла на модную презентацию в плюшевом костюме
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
05:40 (мск), источник: ИА REGNUM

Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню

Избиратели единственного островного региона России голосуют на выборах президента активнее, чем во все прошлые годы.

Источник: РИА "Новости"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта 2018, 05:13 — REGNUM Сахалин и Курилы бьют рекорды по явке избирателей на участки: к 12:00, по данным областного избиркома, за президента России проголосовали 31,59% островитян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самую высокую активность демонстрируют моряки и рыбаки Сахалина и Курил, которые сегодня работают в море. По данным Облизбиркома, на 12:00 на судовых участках Невельска проголосовали 100% избирателей, Холмска — 98,20%.

В 2012 году на Сахалине и Курилах к 12:00 проголосовали только 20,44% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине и Курилах зарегистрировано 369 978 избирателей. К 10:00 проголосовали 12,1% островитян с правом избирательного голоса. Это в два раза выше, чем в 2012 году.

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Asia Times: Китай уже почти захватил Южно-Китайское море
Выборы-2018
В столичном регионе открылись пятнадцать избирательных участков
Сахалин бьёт рекорды по явке: 31,59% к полудню
Цискаридзе проголосовал на президентских выборах в Приморье
В Волгоградской области пройдет референдум о переводе часов
Посол РФ обвинил Мэй в желании стать популярной за счет скандала
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Российские ученые уничтожили созданный ими астероид
Цискаридзе проголосовал на президентских выборах в Приморье
США приняли на вооружение новую атомную подлодку
Принц Гарри отказался от брачного контракта перед свадьбой
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
У петербуржцев из кранов потек бензин
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Алла Пугачева, Джиган: кто повлиял на жизнь и судьбу Юлии Самойловой Юлия Самойлова уже второй год готовится к поездке на «Евровидение». День икс приближается, поэтому предлагаем вспомнить
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь