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06:28 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал безосновательным расследование спецпрокурора Мюллера

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, у спецпрокурора Роберта Мюллера не было оснований начинать расследование якобы имевшего место «российского вмешательства» в американские выборы.

Источник: Reuters

«Расследование Мюллера не должно было даже начинаться, поскольку не существовало сговора и преступления», — написал он своем твиттере.

По мнению Трампа, расследование «основывается на мошенничестве и ложных материалах досье, оплаченных нечестными Хиллари (Клинтон — ИФ) и нацкомитетом Демократической партии.

«ОХОТА НА ВЕДЬМ (заглавными буквами в тексте твита — ИФ)!», — так в очередной раз охарактеризовал расследование американский президент.

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