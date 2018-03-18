Трамп назвал безосновательным расследование спецпрокурора Мюллера

Источник: Reuters

«Расследование Мюллера не должно было даже начинаться, поскольку не существовало сговора и преступления», — написал он своем твиттере.

По мнению Трампа, расследование «основывается на мошенничестве и ложных материалах досье, оплаченных нечестными Хиллари (Клинтон — ИФ) и нацкомитетом Демократической партии.