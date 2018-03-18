Трамп назвал безосновательным расследование спецпрокурора Мюллера
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил, у спецпрокурора Роберта Мюллера не было оснований начинать расследование якобы имевшего место «российского вмешательства» в американские выборы.
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