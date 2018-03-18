На избирательном участке Андрея Травникова сломался металлодетектор

На одном из подготовленных к выборам участков сломалась рамка металлодетектора. Это произошло в лицее № 12 по адресу: улица Серебренниковская, 10.

Тем не менее, наличие металлических предметов у входящих все равно продолжали проверять. Сотрудники полиции, закрепленные за участком, использовали для этого ручные металлодетекторы. А вышедшую из строя рамку быстро заменили на исправную.

Кстати, именно к этому участку прикреплен временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Устранить неполадку успели до его прихода в лицей.

Андрей Александрович приехал на участок в 9.30, спустя полтора часа после начала голосования в регионе. Он предъявил члену избирательной комиссии свой паспорт и проголосовал.