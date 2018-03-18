На избирательном участке Андрея Травникова сломался металлодетектор
Проблему быстро решили, заменив рамку.
Проблему быстро решили, заменив рамку.
На одном из подготовленных к выборам участков сломалась рамка металлодетектора. Это произошло в лицее № 12 по адресу: улица Серебренниковская, 10.
Тем не менее, наличие металлических предметов у входящих все равно продолжали проверять. Сотрудники полиции, закрепленные за участком, использовали для этого ручные металлодетекторы. А вышедшую из строя рамку быстро заменили на исправную.
Кстати, именно к этому участку прикреплен временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Устранить неполадку успели до его прихода в лицей.
Андрей Александрович приехал на участок в 9.30, спустя полтора часа после начала голосования в регионе. Он предъявил члену избирательной комиссии свой паспорт и проголосовал.
Напомним, что избирательные участки будут открыты для голосования до 20.00 по местному времени.
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