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09:51 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области открылись избирательные участки

По прогнозам, явка граждан возрастёт по отношению к прошлым кампаниям.

Источник: Reuters

В Свердловской области началось голосование на выборах президента Российской Федерации. В регионе открылось более 2,5 тыс. избирательных участков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На территории области начали работу 80 территориальных избирательных комиссий. В текущем году по данным облизбиркома на территории Свердловской области зарегистрированы 3 386 595 избирателей, из них 1 083 044 — в Екатеринбурге. При этом 17 тыс. достигших совершеннолетия избирателей впервые смогут принять участие в выборах, отдав свой голос за одного из кандидатов.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшая явка на выборы президента за последние годы была зафиксирована в 2000 году. Тогда на избирательные участки пришло более 61% избирателей, но в последующие годы на выборах президента голосовало менее 60% свердловчан.

Отметим, что на текущих выборах явка избирателей прогнозируется выше, чем на выборах президента в 2004, 2008 и 2012 годов. Тогда правом голоса воспользовались 56%, 57%, и 58% избирателей соответственно.

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