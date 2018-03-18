В Пермском крае начались выборы президента России

Источник: Reuters

Избирательная комиссия Пермского края напоминает, что адрес своего избирательного участка можно найти в приглашении на выборы, которое доставлялось на дом, либо в онлайн-сервисе ЦИК России: map.rostelecom-cc.ru/, а также в мобильном приложении Крайизбиркома «Мои выборы».

В случае если избиратель в день голосования не сможет прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья, то он может подать заявку в свою участковую комиссию до 14.00 18 марта 2018 (через родственников, соседей, либо обратиться в УИК по телефону), и члены комиссии приедут к нему на дом.

Проголосовать за кандидата в президенты РФ можно при предъявлении паспорта гражданина России до 20.00 местного времени текущего дня.

Видеотрансляция с выборов президента Российской Федерации будет идти на портале нашвыбор2018.рф с 07.00 18 марта до формирования итогового протокола. Просмотр будет доступен после предварительной регистрации на портале или авторизации через аккаунты в социальных сетях.