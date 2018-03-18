В Пермском крае начались выборы президента России
18 марта 2018 года в 08.00 на территории Прикамья открылись все 1844 избирательных участка, где можно проголосовать за кандидата в президенты РФ.
18 марта 2018 года в 08.00 на территории Прикамья открылись все 1844 избирательных участка, где можно проголосовать за кандидата в президенты РФ.
Избирательная комиссия Пермского края напоминает, что адрес своего избирательного участка можно найти в приглашении на выборы, которое доставлялось на дом, либо в
В случае если избиратель в день голосования не сможет прийти на свой избирательный участок по состоянию здоровья, то он может подать заявку в свою участковую комиссию до 14.00 18 марта 2018 (через родственников, соседей, либо обратиться в УИК по телефону), и члены комиссии приедут к нему на дом.
Проголосовать за кандидата в президенты РФ можно при предъявлении паспорта гражданина России до 20.00 местного времени текущего дня.
Видеотрансляция с выборов президента Российской Федерации будет идти на портале нашвыбор2018.рф с 07.00 18 марта до формирования итогового протокола. Просмотр будет доступен после предварительной регистрации на портале или авторизации через аккаунты в социальных сетях.
Напомним, сообщить о нарушениях в ходе выборов президента РФ 18 марта, подать жалобу или получить необходимую информацию жители могут по телефону Общественной палаты Прикамья: (234) 237−60−45, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае: (234) 217−67−01 или по телефону «горячей линии» Центральной избирательной комиссии РФ:8−800−707−2018 (звонок бесплатный).
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