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09:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открылись все избирательные участки. Начались выборы Президента России

УФА, 18 мар 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии в 08.00 открылись все участки для голосования на выборах Президента России. Жители республики выбирают главу государства на шесть лет. В списки избирателей, по данным на 6 марта 2018 года, включено 3 043 583 человека, сообщили в Центризбиркоме.

Источник: Башинформ

Избирателей ждут на 3398 стационарных избирательных участках и 38 участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (31 — в лечебных учреждениях, три — в санаториях, три — в СИЗО, один — на железнодорожном вокзале города Уфы).

Граждане России, не имеющие регистрации на территории РФ, смогут выполнить свой гражданский долг на участке № 119 по адресу: г. Уфа, ул. Посадская, 26.

Все избирательные участки оборудованы кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками для голосования (полупрозрачными и прозрачными) в соответствии с установленными ЦИК России нормами технологического оборудования.

Участковые комиссии и помещения для голосования располагаются в основном в образовательных учреждениях и учреждениях культуры. В республике образованы шесть специализированных участков для инвалидов по зрению.

Один избирательный участок республики — № 3147 в Учалах открылся для голосования в 6 часов утра. Центризбирком Башкирии перенес время начала голосования в связи с тем, что рабочее время шахтеров «Учалинского горно-обогатительного комбината» совпадает со временем голосования.

Президентские выборы, которые назначены на 18 марта 2018 года, — седьмые по счету в истории России. По закону голосование проводится во второе воскресенье того же месяца, в который состоялись предыдущие выборы главы государства (это было 4 марта 2012 года). Но из-за того, что на вторую неделю марта приходится праздничный день — 8 Марта, день голосования по закону был перенесен на третье воскресенье месяца.

Сегодня, 18 марта, за пост главы государства ведут борьбу восемь кандидатов: Бабурин Сергей Николаевич («Российский общенародный союз»), Грудинин Павел Николаевич (КПРФ), Жириновский Владимир Вольфович (ЛДПР), Путин Владимир Владимирович (самовыдвижение), Собчак Ксения Анатольевна («Гражданская инициатива»), Сурайкин Максим Александрович («Коммунисты России»), Титов Борис Юрьевич (Партия роста), Явлинский Григорий Алексеевич («Яблоко»).

Голосование в республике завершится в 20.00 по местному времени.

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В Башкирии открылись все избирательные участки. Начались выборы Президента России
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