В столичном регионе открылись пятнадцать избирательных участков

Источник: РИА Новости

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По данным Мособлизбиркома, в 06.00 мск открываются три избирательных участка в аэропорту «Шереметьево» и один — в «Домодедово». Как сообщили в Московской городской избирательной комиссии, в это же время будет открыт участок на территории аэропорта «Внуково».

Также в Московской области раньше откроются еще 10 избирательных участков, на которых будут голосовать военнослужащие. Шесть участков в Балашихе и два в Пушкинском районе открываются в 06.00 мск, два участка в Серпуховском районе начнут принимать избирателей в 07.00 мск.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародныйсоюз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).