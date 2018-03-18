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06:49 (мск), источник: РИА Новости

В столичном регионе открылись пятнадцать избирательных участков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Пятнадцать избирательных участков в Москве и Московской области открылись для голосования на выборах президента РФ раньше.

Источник: РИА Новости
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По данным Мособлизбиркома, в 06.00 мск открываются три избирательных участка в аэропорту «Шереметьево» и один — в «Домодедово». Как сообщили в Московской городской избирательной комиссии, в это же время будет открыт участок на территории аэропорта «Внуково».

Также в Московской области раньше откроются еще 10 избирательных участков, на которых будут голосовать военнослужащие. Шесть участков в Балашихе и два в Пушкинском районе открываются в 06.00 мск, два участка в Серпуховском районе начнут принимать избирателей в 07.00 мск.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародныйсоюз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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