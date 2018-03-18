В регионе началось голосование на выборах президента

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В регионе будут работать 1789 избирательных участков. В этом году открыты три временных избирательных участка — они будут работать на предприятиях непрерывного цикла (ПАО «АвтоВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»).

В списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.

В качестве общественных наблюдателей в регионе будут трудиться почти 3 тыс. человек. Также в регионе присутствуют иностранные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ.

80% населения области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.