В регионе началось голосование на выборах президента
В воскресенье, 18 марта, в 8:00 в Самарской области началось голосование на выборах президента страны. Оно продлится до 20:00.
В воскресенье, 18 марта, в 8:00 в Самарской области началось голосование на выборах президента страны. Оно продлится до 20:00.
В регионе будут работать 1789 избирательных участков. В этом году открыты три временных избирательных участка — они будут работать на предприятиях непрерывного цикла (ПАО «АвтоВАЗ», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания» и АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»).
В списки для голосования включены почти 2,5 млн избирателей. Из них около 70 тыс. человек планируют голосовать не по месту прописки.
В качестве общественных наблюдателей в регионе будут трудиться почти 3 тыс. человек. Также в регионе присутствуют иностранные наблюдатели, в том числе от ОБСЕ.
80% населения области будут голосовать на участках, где имеется видеонаблюдение.
Охрану общественного порядка в день выборов будут обеспечивать более 6 тыс. сотрудников полиции.
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