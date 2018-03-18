Узбекистан и Великобритания будут сотрудничать в военной сфере
Британская сторона заявила о готовности принимать у себя военнослужащих Узбекистана для обучения в самых престижных военных вузах.
Британская сторона заявила о готовности принимать у себя военнослужащих Узбекистана для обучения в самых престижных военных вузах.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Узбекистан и Великобритания подписали Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По данным
В ходе встречи, прошедшей в узбекском военном ведомстве, посол Великобритании Кристофер Аллан заявил о готовности британской стороны принимать у себя военнослужащих Узбекистана для обучения в самых престижных военных вузах, таких как Королевская военная академия в Сандхерсте и других.
Дипломат в рамках переговоров с министром обороны
По мнению посла, еще одним важным моментом во взаимоотношениях стран стала реализация Плана двустороннего военного сотрудничества, подписанного в январе этого года. Он включает в себя мероприятия, направленные на обмен опытом в сфере военного строительства и военной медицины, обучение военнослужащих Узбекистана в военных вузах Великобритании, обмен визитами делегаций оборонных ведомств, а также проведение совместных учений и тренингов.
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