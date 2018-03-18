Делегация Human Rights Watch на следующей неделе посетит Узбекистан

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Делегация международной правозащитной организации Human Rights Watch посетит Узбекистан на будущей неделе, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Об этом агентству сообщил депутат нижней палаты парламента, директор Национального центра по правам человека Акмал Саидов.

По его словам, сегодня правительство Узбекистана открыто для конструктивного диалога с любыми международными организациями, в том числе и в области правозащитной тематики.

«Прекращение и ликвидация представительства Human Rights Watch в Узбекистане в 2011 году — решение Верховного суда Узбекистана. Несмотря на это вследствие открытости нашего правительства в прошлом году был организован их визит. Я встречался с ними. Буквально на следующей неделе 21 марта эта делегация приезжает еще раз», — рассказал корреспонденту Sputnik Акмал Саидов.

Собеседник также прокомментировал ситуацию с возобновлением деятельности представительства Human Rights Watch в Узбекистане.

«У этой организации есть намерения относительно возобновления деятельности представительства. Однако здесь есть юридическая коллизия. Над ее разрешением работает Министерство юстиции. Но это отнюдь не является препятствием для нашего конструктивного диалога, в получении виз для членов делегации Human Rights Watch, или организации встреч для этой делегации в любом регионе с любым человеком, любой организацией», — сказал Саидов.

Напомним, что офис международной правозащитной организации Human Rights Watch в Ташкенте был открыт в 1996 году. Он стал вторым полевым офисом организации за пределами США после московского.

В декабре 2010 года Министерство юстиции Узбекистана подало иск в Верховный суд о ликвидации представительства HRW. В июне 2011 года данный иск был удовлетворен. В прошлом году делегация организации после большого перерыва посетила страну.