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08:06 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве началось голосование на выборах президента

В Москве в 08:00 18 марта открылись избирательные участки на выборах президента России. Вместе со столичным регионом выборы стартовали еще в 48 регионах страны.

Источник: РИА "Новости"

Таким образом, на данный момент практически на всей территории России идет избирательный процесс — исключение составляет Калининградская область, где участки откроются в 09:00 мск.

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15 избирательных участков в Москве и Московской области открылись для голосования раньше срока. В 6 утра открылись три избирательных участка в аэропорту Шереметьево и по одному в Домодедово и Внуково. В Московской области на открывшихся раньше 10 избирательных участках проголосовали военнослужащие.

Безопасность во время выборов в столице обеспечат более 17 тысяч человек. Речь идет о сотрудниках полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, а также представителях народных дружин и общественных формирований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Одновременно с этим начинает поступать первая информация о явке в регионах. В частности, явка по Камчатскому краю на 15:00 (6:00 мск) составила более 54 процентов от общего количества избирателей в регионе (на выборах 2012 года к этому моменту явка достигла 46 процентов), при этом жители шести сел Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная, проголосовали в полном составе, показав стопроцентную явку. На Чукотке к 15:00 по местному времени на участки пришли более 67 процентов избирателей.

В президентских выборах участвуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Справка
Как проголосовать на выборах президентаВыборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, глава государства будет избран на шестилетний срок путём равного и прямого всеобщего тайного голосования.
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