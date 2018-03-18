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08:11 (мск), источник: Интерфакс

Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными

По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы.

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка 23 британских дипломатов из РФ бессмысленна и навредит в первую очередь самим россиянам, пишет в воскресенье The Sun.

Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы.
Борис Джонсон
Министр иностранных дел Великобритании

По словам министра, из-за своих действий Россия оказалась «в одиночестве и изоляции». «В этом заключается разница между Британией и Путиным, — сказал Джонсон. — У нас есть друзья по всему миру, а у него нет».

Накануне Москва объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Петербурге.

5 комментариевк этой статье
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