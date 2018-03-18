Британский МИД назвал российские дипломатические санкции бесполезными
По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы.
По словам Бориса Джонсона, россиянам станет сложнее изучать английский и получать визы.
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что высылка 23 британских дипломатов из РФ бессмысленна и навредит в первую очередь самим россиянам, пишет в воскресенье The Sun.
Эти бесполезные меры просто накажут простых россиян, лишив их безобидной возможности изучать английский и получать визы.
По словам министра,
Накануне Москва объявила о высылке из страны 23 британских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Лондона. Также будет закрыт Британский совет в РФ и генконсульство в Петербурге.
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