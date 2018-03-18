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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Андрей Бочаров первым проголосовал в планетарии

В Волгоградской области открылись все избирательные участки. В 8 утра по московскому времени. Останемся ли мы жить по одному времени с Москвой и дальше, или переведем стрелки, и кому быть президентом в стране, предстоит решить всем, кто отправится на избирательные участки.

Источник: Комсомольская правда

Одним из первых свой долг гражданина РФ решил выполнить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он приехал к самому открытию участка в Волгоградском планетарии.

— У природы нет плохой погоды. Я уверен, никто и ничто не может помешать жителям нашей страны сделать свой выбор своего будущего, — сказал губернатор журналистам, опустив первый в этот день бюллетень в урну. — Как в свое время, 75 лет назад, сделали свой выбор защитники Сталинграда. Сделали выбор — и победили. Все зависит от нас с вами и от каждого из нас. Андрей Бочаров попросил всех жителей области, которые переживают за нашу страну, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор будущего.

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