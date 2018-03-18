Андрей Бочаров первым проголосовал в планетарии

— У природы нет плохой погоды. Я уверен, никто и ничто не может помешать жителям нашей страны сделать свой выбор своего будущего, — сказал губернатор журналистам, опустив первый в этот день бюллетень в урну. — Как в свое время, 75 лет назад, сделали свой выбор защитники Сталинграда. Сделали выбор — и победили. Все зависит от нас с вами и от каждого из нас. Андрей Бочаров попросил всех жителей области, которые переживают за нашу страну, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор будущего.