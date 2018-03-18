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09:51 (мск), источник: Sputnik.by

Выборы президента России: участки для голосования открылись в Беларуси

Избирательные участки в 13 городах Беларуси открылись в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в белорусских городах в 8 утра воскресенья.

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Также стартовало голосование в регионах России, которые живут по московскому времени.

На территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково участки заработали в 06:00.

Основная часть избирательных участков открылась в 08:00 в воскресение в почти 50 регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включая Москву и Московскую область.

В этом году впервые после воссоединения с Россией в 2014-м выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, где 1206 и 190 избирательных участков соответственно открылись также в 8 утра.

В данный момент голосование идет на 96 451 избирательном участке в России. Остаются закрытыми 576 участков.

Первыми открылись избирательные участки, расположенные на Камчатке и Чукотке. Перед выборами президента РФ в стране прошел день тишины.

Выборы президента России проходят в воскресенье, 18 марта. На пост лидера РФ претендуют восемь кандидатов: Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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