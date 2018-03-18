Выборы президента России: участки для голосования открылись в Беларуси
Избирательные участки в 13 городах Беларуси открылись в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.
Избирательные участки в 13 городах Беларуси открылись в 8 утра и продолжат свою работу до 20 часов.
МИНСК, 17 мар — Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в белорусских городах в 8 утра воскресенья.
Также стартовало голосование в регионах России, которые живут по московскому времени.
На территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково участки заработали в 06:00.
Основная часть избирательных участков открылась в 08:00 в воскресение в почти 50 регионах
В этом году впервые после воссоединения с Россией в 2014-м выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, где 1206 и 190 избирательных участков соответственно открылись также в 8 утра.
В данный момент голосование идет на 96 451 избирательном участке в России. Остаются закрытыми 576 участков.
Первыми открылись избирательные участки, расположенные на Камчатке и Чукотке. Перед выборами президента РФ в стране прошел день тишины.
Выборы президента России проходят в воскресенье, 18 марта. На пост лидера РФ претендуют восемь кандидатов: Максим Сурайкин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский.
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