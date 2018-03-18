Выборы президента России: участки для голосования открылись в Беларуси

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в белорусских городах в 8 утра воскресенья.

Также стартовало голосование в регионах России, которые живут по московскому времени.

На территории аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково участки заработали в 06:00.

Основная часть избирательных участков открылась в 08:00 в воскресение в почти 50 регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, включая Москву и Московскую область.

В этом году впервые после воссоединения с Россией в 2014-м выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, где 1206 и 190 избирательных участков соответственно открылись также в 8 утра.

В данный момент голосование идет на 96 451 избирательном участке в России. Остаются закрытыми 576 участков.

Первыми открылись избирательные участки, расположенные на Камчатке и Чукотке. Перед выборами президента РФ в стране прошел день тишины.