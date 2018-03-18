Аксенов поздравил крымчан с четвертой годовщиной воссоединения с Россией

Источник: РИА "Новости"

«Друзья! Поздравляю с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией! … Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать или купить, которых невозможно победить», — написал Аксенов.

Аксенов добавил, что 18 марта является двойным праздником, потому что жители республики впервые участвуют в выборах президента России.