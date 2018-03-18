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11:10 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов поздравил крымчан с четвертой годовщиной воссоединения с Россией

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией и подчеркнул, что в республике живут свободные люди, которых невозможно запугать и победить, об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

«Друзья! Поздравляю с четвертой годовщиной воссоединения Крыма с Россией! … Мы с вами показали всему миру, что в Крыму живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать или купить, которых невозможно победить», — написал Аксенов.

Аксенов добавил, что 18 марта является двойным праздником, потому что жители республики впервые участвуют в выборах президента России.

Жители Крыма и Севастополя впервые в истории проголосуют на выборах президента России. Местные избиркомы заявили о создании всех необходимых условий для свободного волеизъявления. В Крыму голосование началось на 1206 избирательных участках, среди которых 42 — временных. Видеонаблюдением охвачено 27 территориальных и 494 участковых избирательных комиссии. В республике зарегистрированы 1,48 миллиона избирателей.

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