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10:55 (мск), источник: dostup1.ru

Губернатор Борис Дубровский проголосовал на выборах президента

Глава региона проголосовал на участке в медицинском университете.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава Челябинской области Борис Дубровский проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 822 в Южно-Уральском государственном медицинском университете, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

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«Выборы президента — важнейшее политическое событие. Принять участие в голосовании, по моему мнению, должен каждый избиратель. Это не только гражданский долг, это очень важное, я бы сказал, драгоценное право, которое дано каждому гражданину России. Сегодня мы определяем то, как будет жить и развиваться страна в ближайшие шесть лет. Нам нельзя отступать — мы можем двигаться только вперед, чтобы быть успешными и обеспечить благополучие всем гражданам нашей страны», — подчеркнул Борис Дубровский.

В Челябинской области в 8 утра заработали 2 305 избирательных участков. Всего подготовлено 2,7 млн бюллетеней, из них 425 тыс. экземпляров предназначены для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).

В день выборов в Челябинске будет работать 217 КОИБов, протоколы участковых избирательных комиссий оснастят QR-кодом. Также на всех участках ведется видеонаблюдение, следить за голосованием можно на портале нашвыбор2018.рф.

Добавим, явка на 10.00 в Челябинской области превысила 9%.

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