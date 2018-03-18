Губернатор Борис Дубровский проголосовал на выборах президента

«Выборы президента — важнейшее политическое событие. Принять участие в голосовании, по моему мнению, должен каждый избиратель. Это не только гражданский долг, это очень важное, я бы сказал, драгоценное право, которое дано каждому гражданину России. Сегодня мы определяем то, как будет жить и развиваться страна в ближайшие шесть лет. Нам нельзя отступать — мы можем двигаться только вперед, чтобы быть успешными и обеспечить благополучие всем гражданам нашей страны», — подчеркнул Борис Дубровский.