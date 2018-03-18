Губернатор Борис Дубровский проголосовал на выборах президента
Глава региона проголосовал на участке в медицинском университете.
Глава региона проголосовал на участке в медицинском университете.
Глава Челябинской области Борис Дубровский проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 822 в
«Выборы президента — важнейшее политическое событие. Принять участие в голосовании, по моему мнению, должен каждый избиратель. Это не только гражданский долг, это очень важное, я бы сказал, драгоценное право, которое дано каждому гражданину России. Сегодня мы определяем то, как будет жить и развиваться страна в ближайшие шесть лет. Нам нельзя отступать — мы можем двигаться только вперед, чтобы быть успешными и обеспечить благополучие всем гражданам нашей страны», — подчеркнул Борис Дубровский.
В Челябинской области в 8 утра заработали 2 305 избирательных участков. Всего подготовлено 2,7 млн бюллетеней, из них 425 тыс. экземпляров предназначены для комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов).
В день выборов в Челябинске будет работать 217 КОИБов, протоколы участковых избирательных комиссий оснастят
Добавим, явка на 10.00 в Челябинской области превысила 9%.
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