Врио главы Самарской области Азаров проголосовал в родной школе
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 2918 в помещении школы № 132 в Самаре, которую он окончил.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 2918 в помещении школы № 132 в Самаре, которую он окончил.
«Мы выбираем будущее нашей страны. Мы видим те усилия, которые предпринимаются всеми гражданами, всем обществом, для того чтобы наша страна завоевывала все новые и новые позиции… Сегодня я вижу, что активность достаточно высокая, что настроение у людей хорошее», — сказал Азаров журналистам.
Азаров добавил, что все избирательные комиссии в регионе работают в штатном режиме.
В Самарской области, по данным избирательной комиссии региона, в день выборов президента открылись 1789 избирательных участков, из них 22 временных, в том числе три на предприятиях. Два временных избирательных участка организованы в Новокуйбышевске на предприятиях нефтехимической отрасли, еще один — в Тольятти на «АвтоВАЗе».
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