Врио главы Самарской области Азаров проголосовал в родной школе

Источник: РИА "Новости"

«Мы выбираем будущее нашей страны. Мы видим те усилия, которые предпринимаются всеми гражданами, всем обществом, для того чтобы наша страна завоевывала все новые и новые позиции… Сегодня я вижу, что активность достаточно высокая, что настроение у людей хорошее», — сказал Азаров журналистам.

Азаров добавил, что все избирательные комиссии в регионе работают в штатном режиме.