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09:51 (мск), источник: РИА Новости

Врио главы Самарской области Азаров проголосовал в родной школе

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке № 2918 в помещении школы № 132 в Самаре, которую он окончил.

Источник: РИА "Новости"

«Мы выбираем будущее нашей страны. Мы видим те усилия, которые предпринимаются всеми гражданами, всем обществом, для того чтобы наша страна завоевывала все новые и новые позиции… Сегодня я вижу, что активность достаточно высокая, что настроение у людей хорошее», — сказал Азаров журналистам.

Азаров добавил, что все избирательные комиссии в регионе работают в штатном режиме.

В Самарской области, по данным избирательной комиссии региона, в день выборов президента открылись 1789 избирательных участков, из них 22 временных, в том числе три на предприятиях. Два временных избирательных участка организованы в Новокуйбышевске на предприятиях нефтехимической отрасли, еще один — в Тольятти на «АвтоВАЗе».

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 Врио главы Самарской области Азаров проголосовал в родной школе
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