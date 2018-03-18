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09:34 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане концертом отметили День воссоединения с Крымом

На Комсомольской площади столицы Дальнего Востока собрались сотни людей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Концерт «Россия — Крым! Навсегда!» прошёл сегодня в Хабаровске. Отметить новую для страны торжественную дату календаря на Комсомольскую площадь дальневосточной столицы пришли сотни гостей и жителей города, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Музыка праздника — русская, советская, армянская и нанайская — звучала ещё за кварталы до набережной, с каждой минутой собирая на площадь всё больше людей.

— Для нас День воссоединения Крыма с Россией — важное патриотическое событие, потому что мы на Дальнем Востоке страны всегда особо относимся к единству государства, — сказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — Здесь люди переживают за разные вещи, которые случаются, когда мы разделяемся — и очень радуются, когда мы вместе. Всегда эта была наша земля и сегодня День воссоединения Крыма с Россией — большой праздник. Он был и в тот день, четыре года назад, и сегодня, и мы гордимся нашим руководством, которое приняло это решение: поддержало жителей полуострова в стремлении быть едиными, быть в одной стране, быть в одной семье.

Участницы фолк-фьюжн проекта «Красные бусы» поддерживают эту точку зрения. Алина Шматок, Дарья Грищенко и Татьяна Иконик говорят: «Это хорошо, потому что это — наше, наши корни и наши люди. Это как, например, у тебя руку отняли — а потом её обратно пришили. Это важно и крымчане ясно сказали, что хотят быть вместе с Россией».

— Это историческое событие, и я считаю, что произошло оно в нужный момент и отразило желание людей воссоединиться со своей настоящей, истинной Родиной, — рассказывает председатель совета Ассамблеи народов Хабаровского края, ректор Хабаровского государственного института культуры Сергей Скоринов. — Я бывал в Крыму и помню настроение жителей, когда они находились в составе государства Украина. Они всегда подчёркивали свою русскость, русский характер, знали и хранили русскую историю. Те события, которые произошли четыре года тому назад, послужили важным этапом в их решении воссоединиться. Это радостный праздник, это историческая справедливость, которая свершилась. Крым вернулся в родную гавань и я уверен, что он никогда её больше не покинет. О восстановлении справедливости заявил и председатель Хабаровской городской национально-культурной автономии татар «Хабар» Сарвердин Туктаров, который подчеркнул, что в этом он не будет оригинальным.

 — Это была ошибка и история так или иначе её бы исправила, Крым всё равно стал бы российским, — заявил Сарвердин Туктаров. — В то время это был не очень принципиальный вопрос. Это как пуля, которая около ствола отклоняется на долю миллиметра, а через километр это уже разброс на метры. Всё-таки, кто бы что не говорил, воссоединение Крыма с Россией это справедливо и этим всё сказано.

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