Жители Свердловской области на выборах президента пока голосуют почти вдвое активнее, чем в 2012 году
Екатеринбург. 18 марта.
Екатеринбург. 18 марта.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в
Согласно информации на сайте облизбиркома, на нынешних выборах активнее всего голосуют жители села Таборы. Здесь за два часа голосования на избирательные участки пришли 23,4% жителей. В поселке Пелым на 10:00 явка составила 22%.
Самая низкая явка, в 4,07% и 4,31% соответственно, в
В целом по Екатеринбургу, как сообщил агентству председатель горизбиркома Илья Захаров, явка составила 5,27%, тогда как на прошлых президентских выборах была 3,42%.
В Свердловской области действуют 2,541 тыс. избирательных участков, из них шесть открылись на два часа раньше, с 6:00 утра, остальные работают с 8:00.
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