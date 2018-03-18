Жители Свердловской области на выборах президента пока голосуют почти вдвое активнее, чем в 2012 году

Источник: Reuters

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе облизбиркома, на прошлых президентских выборах в 2012 году явка на 10:00 составляла лишь 4,8%.

Согласно информации на сайте облизбиркома, на нынешних выборах активнее всего голосуют жители села Таборы. Здесь за два часа голосования на избирательные участки пришли 23,4% жителей. В поселке Пелым на 10:00 явка составила 22%.

Самая низкая явка, в 4,07% и 4,31% соответственно, в Верх-Исетском и Чкаловском районах Екатеринбурга.

В целом по Екатеринбургу, как сообщил агентству председатель горизбиркома Илья Захаров, явка составила 5,27%, тогда как на прошлых президентских выборах была 3,42%.