Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров отреагировал на ультиматумы Киева Донецку и Луганску
Великобритания отреагировала на высылку своих дипломатов из РФ
Юлия Ковальчук рассказала, как пришла в форму после родов
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб Вы тоже можете поучаствовать
Русские не играли с такими ставками: РФ встревожила экспертов США
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Крымчане ушли от конфликта на своей же территории – СМИ
Британия отреагировала на ответные меры России
Ирина Безрукова изменилась до неузнаваемости
Елена Летучая борется с лишним весом в испанской клинике
38-летний австралиец стал самым старым на Земле «человеком-бабочкой»
Очевидное и невероятное: крахмал для похудения
Кирпичная стена в квартире: 11 аргументов за и против
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Представители Южной Кореи побывали в КНДР
8Венере Милосской сделали протезы
11:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Губернатор Севастополя пришел голосовать с детьми

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с тремя детьми пришел проголосовать на Выборах президента около 9 утра. Супруги рядом не было.

Источник: Комсомольская правда

Глава города голосовал на избирательном участке № 37.

Овсянников был приятно удивлен, что с самого утра на участке собралось большое количество жителей города.

Кстати, перед губернатором на этот же участок пришел и депутат Законодательного собрания Михаил Чалый, которому удалось проголосовать лишь с третьей попытки, так как законотворец согнул бюллетень, что делать было запрещено.

Ожидается, что на участок № 37 в Казачьей бухте придет голосовать около 2900 избирателей. А вот медалей, которые раздают севастопольцам, которые придут на выборы, всего 800. К слову, чтобы избирателям было комфортно, на участках организовали продажу булочек и пирожков.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Путин проголосовал на выборах одним из первых на своем участке
Патриарх проголосовал в подмосковном Одинцово
Выборы-2018
Выборы-2018 проходят в Татарстане с использованием технических новинок
Мэр Краснодара проголосовал на выборах президента
Губернатор Севастополя пришел голосовать с детьми
В ЦИК рассказали о российских избирателях за рубежом
Британский МИД назвал российские санкции бесполезными
Умер журналист Павел Михалев
«Страны-источники» яда «Новичок» ответили на слова Захаровой
Трамп заявил о мошенничестве в расследовании «российского дела»
На Украине россиян не пускают на избирательные участки
Путин проголосовал на выборах президента
Российские паралимпийцы заняли 2-е место в медальном зачете ПИ
Спорт
Кошмар Наваса, позор полиции, класс Адриану Красно-белые обыграли «Рубин», несмотря на ужасное поле и 16-градусный мороз
Авто
Toyota Camry нового поколения: «Авто Mail.Ru» начал первый тест Прямо сейчас редактор «Авто Mail.Ru» Вадим Гагарин тестирует Toyota Camry нового поколения!
Hi-Tech
Как работает роторно-поршневой двигатель: зрелищный ролик в slow-mo Как движется механизм роторно-поршневого двигателя во время работы: удивительные кадры.
Кино
Семья 24-летнего Шварценеггера поддержала его на премьере фильма На красную дорожку также вышли Джастин Бибер и Белла Торн
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которые не любят диеты (как мы их понимаем!) Возможно, эти знаменитости и лукавят, утверждая, что диете и спорту они предпочтут вечер на диване в компании с кружкой пива и чипсами
Дети
Татьяна Навка готовится снова стать матерью По словам прославленной фигуристки, она мечтает о сыне.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь