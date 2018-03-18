Губернатор Севастополя пришел голосовать с детьми
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с тремя детьми пришел проголосовать на Выборах президента около 9 утра. Супруги рядом не было.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вместе с тремя детьми пришел проголосовать на Выборах президента около 9 утра. Супруги рядом не было.
Глава города голосовал на избирательном участке № 37.
Овсянников был приятно удивлен, что с самого утра на участке собралось большое количество жителей города.
Кстати, перед губернатором на этот же участок пришел и депутат Законодательного собрания Михаил Чалый, которому удалось проголосовать лишь с третьей попытки, так как законотворец согнул бюллетень, что делать было запрещено.
Ожидается, что на участок № 37 в Казачьей бухте придет голосовать около 2900 избирателей. А вот медалей, которые раздают севастопольцам, которые придут на выборы, всего 800. К слову, чтобы избирателям было комфортно, на участках организовали продажу булочек и пирожков.
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