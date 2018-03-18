Губернатор Севастополя пришел голосовать с детьми

Источник: Комсомольская правда

Глава города голосовал на избирательном участке № 37.

Овсянников был приятно удивлен, что с самого утра на участке собралось большое количество жителей города.

Кстати, перед губернатором на этот же участок пришел и депутат Законодательного собрания Михаил Чалый, которому удалось проголосовать лишь с третьей попытки, так как законотворец согнул бюллетень, что делать было запрещено.